新聞分析》從強固邦誼到佈局非洲

2018-04-22

記者蘇永耀／特稿

總統蔡英文首次的非洲行，僅訪史瓦濟蘭，也未過境第三國轉飛，外交效益受到不同議論。但總統藉此彰顯對史國的重視，從這次史瓦濟蘭慶祝建國五十年及史王五十歲的雙慶大典看出，蔡英文從到場、演說及離場等，受史國人民多次的歡呼，台史兩國關係也確實提升至新的階段。

台灣的邦交區塊主要有三，分別在中南美洲、南太平洋及非洲地區。不過，隨著中國在非洲大舉展開金錢攻勢，並積極掠奪經濟資源，使得北京在非洲的影響力迅速提升，連帶衝擊台灣的，就是非洲邦交國被挖到剩下兩個，部分國家的轉向甚至讓台灣極為不堪。

因此，總統這次非洲行，不能僅從鞏固現存邦交國的效益來評估，而應該拉高至如何在這個依舊具全球舉足輕重的非洲大陸，強化因應佈局的「重返非洲」課題。

總統這次出訪不僅為了史瓦濟蘭的「雙慶」，也是因為台灣與史瓦濟蘭建交五十週年，讓蔡總統有高度的正當性成為史王此次接待的唯一外國元首。

四天三夜的停留，超越了過往造訪的台灣元首，這些點滴讓史王恩史瓦帝三世看到台灣的誠意。史王並主動表達希望與台灣簽署「經濟合作協定」，這也為台灣進入非洲開了一扇明窗。

事實上，位於非洲南方的史瓦濟蘭，除是區域政治或經濟聯盟的成員，美國及歐盟也在史國開設大使館，值得注意的是，在蔡總統到訪前，印度總統柯文德才在四月上旬訪問尚比亞、史瓦濟蘭、赤道幾內亞等非洲國家，提供基礎建設援助，也被認為試圖與中國爭奪在非洲的影響力。

其中，史瓦濟蘭與赤道幾內亞因種族相似性，兩國向來密切友好，史國此次雙慶，赤道幾內亞也派出副總統出席慶賀。面對中國在非洲的擴張，與台灣關係友好的大國，皆已將史瓦濟蘭列為據點，也顯示其戰略意義。