50輛悍馬車贈多明尼加 官員：為穩定邦交

2018-04-22

部會誰買單？ 鬧上政院

〔記者羅添斌／台北報導〕我國援贈友邦多明尼加五十輛悍馬車，援贈任務已在三月份完成，但這筆援贈費用要由外交部或國防部買單，一度引發兩部會的爭論。軍方高層官員昨透露，由於兩部會各有堅持，最後是鬧上行政院，由政務委員羅秉成協調後，才敲定國防部先出錢，再由外交部歸墊。

軍方官員表示，為避免類似經費爭議再次發生，國防部與外交部協調後達成共識，由軍方修訂「國軍援贈作業規定」，未來評估可行性時，就要將經費概算一併送外交部評估及匡列支應；國防部也請外交部要求各外館，審認各友邦請援時，須先確認經費來源，經國防部提供經費及作業期程概估後，由外交部確認可行，再通知國防部啟案執行。未來各項援贈案、代訓案，都將以此原則辦理。

高層官員說，去年八月間，外交部因應友邦多明尼加可能與我斷交的情勢，經國安會出面協調後，由外交部函告國防部要援贈二十輛悍馬車到多明尼加；而後多明尼加國防部長寶林諾上將來台訪問時，外交部應友邦請求，將數量增為五十輛。由於國軍現役悍馬車仍有超過二千餘輛，在穩固邦交的前提下，國防部責成陸軍勉力檢整汰舊裝備，務求及時援贈友邦。

這五十輛悍馬車是在去年十二月十九日裝櫃運往多明尼加，於今年一月十八日抵達多國。我國陸軍派遣的七人技術團則在一月十七日抵達多國協助接收，並在二月二十七日多國國慶慶典前將車輛組裝完成，並投入閱兵儀式，三月間由我陸軍司令王信龍上將親自主持捐贈儀式。