中國頻擾台 國安官員：蠻橫惹人厭

2018-04-22

營級部隊操演加工成台海實彈演習 手法太拙劣

〔記者李欣芳、羅添斌／台北報導〕針對中國近來藉由在台灣海峽水域軍事演習大打宣傳戰，共機並頻頻繞台演訓，熟悉國安事務的人士昨表示，從海南島的海上閱兵到環球時報宣布泉州軍演，一直到這幾天的遠海長航，過去這兩週搭配媒體的持續作為，中國幾乎是用盡心思，希望既對美國展現「中國不是好惹」的作勢，更希望對台灣發揮心理震懾的效果，但其宣傳手法太拙劣，就主要國家與台灣的反應來看，這是一場看似華麗但失敗的戲碼，也是繼習近平得以無限期連任後，對中國形象的再次打擊。

遼寧號昨通過宮古島海域

根據台灣軍方掌握最新訊息，中國航艦遼寧號及其他六艘軍艦組成的船團，昨已通過宮古島海域，向東海前進，準備返回母港。日本防衛省昨也發布訊息指出，日本海上自衛隊及其P3C反潛巡邏機在宮古島以東約一百二十公里海域，發現遼寧號及其他六軍艦動向，相關艦艇朝著沖繩本島及宮古島之間海域通過。

國防部官員說，對於共軍機艦動態，國軍全程監控，並且隨時視狀況加以應處。

知情人士也指出，北京當局在區域間頻仍的軍事作為不但成為周邊國家沉重的安全壓力，抗議下總是相應不理的蠻橫形象，更引起相關國家的不耐與嫌惡。

熟悉國安的人士分析說，中國這波軍事作為搭配訊息戰的發動，中國軍方的環球時報把一個營級地方部隊的操演刻意加工為「台海實彈演習」，央視拿還過去軍演紀錄片當新聞播，加上操著詭異「閩南語」腔調的空軍宣傳片，都可看出中國正在嘗試利用操作一系列的訊息戰，打擊台灣的民心士氣。

宣傳戰反成台灣網友笑話

這位人士表示，中國這些宣傳作為，動機太鮮明，但手法太拙劣，都犯了水土不服的毛病，一來是台灣民主化後，民眾對於這種文工會式的政令宣導本來就免疫，甚至是持著批判的態度看待，再配上怪腔怪調的閩南話，在台灣成為網友訕笑的茶餘飯後。