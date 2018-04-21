警消年功俸調升 老鳥肯定 菜鳥期待

2018-04-21

〔記者陳薏云、陳恩惠／綜合報導〕內政部推動修改「警察人員人事條例」，將警政四階以下基層警消的最高年功俸，從現行的五○○提升一級至五二五，月薪增加約一三七○元，對此，有菜鳥員警坦言：「要升到五二五，起碼是廿年後的事情，變數實在太多。」資深員警則讚：「有新的巔峰可以到達，感覺警界有在改變！」

台北市一名從警廿餘年的一線四星巡佐表示，原本五○○就已經是最高年功俸，現在將天花板提高到五二五，對於資深、待退員警確有好處，而且政府過去從來沒有檢討這個部分，以此做為改革方向，「讓人感覺警界有在傾聽及改變。」

新北市一名一線四星小隊長則說，他已經領最高年功俸好幾年，依規定，已領到最高年功俸者若年度考績得甲，還可以多領一個月年功俸薪水，如今年功俸上限提高，他必須再拚個一年才能重新達到最高年功俸，得先少領約十萬元的年功俸薪水，「但長期看下來，新制度對資深員警確實有長遠的好處，這次修法真的有端出牛肉。」

一名八年前考上警察特考班的員警坦言，新制對資深前輩的影響較大，「基層要升到五二五，起碼要廿年，目前還不敢多想。」

台北市另一名基層警員也說，政府推動調薪，的確讓人認為有在照顧在職基層警消。

一名年資十一年的基層消防員則建議政府儘快把全台的危險職務加給搞定，才能讓老鳥、菜鳥都有感。