軍人年改案付委 拚6月臨會三讀

2018-04-21

〔記者曾韋禎／台北報導〕儘管國民黨團強烈杯葛，但在民進黨團全力固守下，立法院會昨一讀通過行政院版軍人年改草案、促進轉型正義委員會人事案，兩案順利付委。民進黨團總召柯建銘表示，委員會下週將就軍人年改草案召開公聽會及進行詢答，最快五月七日才能實質審查，依時程推估，應會加開臨時會，在六月上、中旬完成修法。

軍人年改草案、促轉會人事案均排入昨天院會報告事項，民進黨團為確保萬無一失，前晚就動員廿餘名男立委在議場門口徹夜守候，順利搶下遞案優先權，並嚴密固守主席台。

楊鎮浯跳上主席台

遭蘇嘉全順勢推落

已誓言反對到底的國民黨團，則全員身著戰鬥服，同聲譴責民進黨立委段宜康以「貪得無厭」羞辱軍人，並要求至少召開四場公聽會；並在會議開始後，一擁而上，企圖癱瘓議事。國民黨立委楊鎮浯從會議桌躍上主席台，隨即遭立法院長蘇嘉全順勢推落。

促轉會人事案、行政案版「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」均在混亂中一讀付委。民進黨也立即在下週排審促轉會人事案、召開軍人年改公聽會與詢答。

國民黨團事後召開記者會批判蘇嘉全違反議事中立。國民黨立委賴士葆表示，前院長王金平遇到衝突就會退後，保持中立身段，蘇嘉全出手推人等於是參與民進黨團運作，不夠格擔任院長。

蘇嘉全強調，一切都依議事規則處理。立院秘書長林志嘉表示，國民黨團惡意杯葛議事，並搶佔主席台；對於楊鎮浯突然撲向蘇嘉全，其行動只是本能的自衛反應。林志嘉轉述，若楊鎮浯自認攀爬主席台並意圖攻擊主席的行為正確，蘇嘉全願向他道歉。

柯強調，民進黨團已釋出最大善意，下週三召開公聽會，週四僅詢答而不實質審查；國民黨籍的召委呂玉玲可在下下週召開三場公聽會；委員會要如何審查，應落實委員會中心主義，國民黨團不該要求院長介入，且軍改草案已比公教年改優渥，國民黨應儘快提出版本來討論，而非一味杯葛。對於部分黨團成員不滿上將最高俸率加碼至九十％，柯建銘說他原本支持八十％，既然政院已有方案，就予尊重。

他表示，委員會最快五月七日才會實質審查，屆時加上一個月的協商期，確定無法在五月底前完成修法。依時程推估，應會加開臨時會，在六月上、中旬完成修法。

對於國民黨的批評，段宜康反擊說，他是批評最高階的中、上將；國民黨刻意扭曲其發言，才該道歉。