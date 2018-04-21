因應中國對台31條 陸委會成立小組

2018-04-21

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會昨日召開委員會議，會中報告已於二日邀集相關機關商議「因應中國大陸對台三十一項措施專案小組」運作機制。陸委會指出，專案小組由陸委會主委陳明通擔任召集人，該會委員為主要成員，未來將關注對岸相關措施的落實情形以及對我影響，定期蒐集、監控與追蹤研析相關資料，提出專案小組研析報告後，再主動對外說明。

陳明通強調，中國大陸部分地方政府已發布相關配套，研判未來仍會不斷推出新的政策方案進行政治統戰，並加大對台宣傳力度，專案小組所屬各部會將密切關注、妥為因應，陸委會也會持續提醒民眾注意兩岸在制度、法規、市場與生活環境的差異，及交流合作應符合法令規範，以維護自身權益與安全。

陸委會委員會議還提出「二○一八年第一季大陸情勢研判報告」，有關軍事動態及區域安全分析，報告指出，中國大陸今年國防預算增長八．一％，本季中共於新疆庫爾勒地區進行陸基中段反導攔截技術試驗，釋出其反導能力愈趨成熟訊息；另外機艦演習頻繁，包括一月十一日核動力攻擊潛艦駛近釣魚台海域，三月下旬遼寧號航空母艦進行跨區演訓等，片面升高區域緊張，本月十二日在南海閱兵，中國後續將不斷推進實戰化軍事訓練，威懾周邊。

報告還指出，中國就美國通過「台灣旅行法」及核發台灣潛艦國造行銷許可，向美方提出抗議及交涉，促停止台美官方往來及軍事聯繫，並干擾我國際參與，後續還將藉口相關事宜，持續加大對我宣傳與打壓力度。