軍方︰保衛領空 不讓別人耀武揚威

2018-04-21

〔記者涂鉅旻、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕中國解放軍十八日在福建沿海實施小規模軍事演訓，並自該日起，連續三日派出軍機繞行我國東部外海，不過，我方除對中國相關演訓規模與真實性抱持懷疑態度外，國防部近日也連續推出數支形象短片展現保家衛國決心，影片以我國空軍飛官執行戰訓任務為主軸，更透過飛官之口宣示：「我要保衛自己的領空，不讓別人在上面耀武揚威。」

國防部推出短片 展現防衛決心

國防部、日本防衛省昨傍晚公布訊息指出，中國解放軍空軍昨上午派出兩架「轟六」轟炸機穿越宮古海峽後進入西太平洋，隨後循巴士海峽飛返原駐地，執行「遠海長訓」。這也是中國軍機繼去年八月十二日至十四日之後，再度連續三日繞行我東部外海，據日本防衛省公布的圖資研判，中國軍機飛行路線和十八、十九日雷同。

遼寧艦昨現身東部外海

日本防衛省昨晚也發布訊息指出，中國航母遼寧號編隊昨日上午十點卅分左右，在日本沖繩縣與那國島南方三五○公里處向東航行。國防部回應表示，國軍派出機、艦全程掌握動態，嚴密監偵與應處，並無異常情形發生。

值得注意的是，日本防衛省指出，數架疑似為遼寧號航艦的艦載機，在昨日上午十一點自遼寧號起飛。

針對中國解放軍戰機繞島巡航，美國國務院發言人十九日重申，美國仍關切中國日增的軍事能力以及相關的戰略意圖。美國反對任何一方採取改變現狀的片面行動，包括使用武力或其他形式的威嚇。

對於中國渲染軍事演訓，國軍近日公布數支微電影因應，國軍昨公布的短片以空軍為主體，透過飛官之口表達衛國決心：「只要有需要我們，我會毅然決然地上飛機」、「我要保衛自己的領空，不讓別人在上面耀武揚威。」