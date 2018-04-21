中國軍「演」 蔡︰消息面比實際發生的多

2018-04-21

〔記者涂鉅旻、特派記者蘇永耀／綜合報導〕中國官媒近日大肆宣傳中國解放軍「四一八軍演」的訊息與畫面，意圖對我施加壓力，但我官方對演訓規模、真偽皆抱持質疑態度。談到中國最近的軍演，在史瓦濟蘭訪問的蔡英文總統說，這段時間確實有消息面的操作，有時「消息面比實際發生還要多」。

證實的國安訊息 勿輕信與揣測

總統說，對於這段期間以來消息面的操作，政府也做了應該做的事情，國內沒有陷入不安，很重要一點，多數媒體沒有跟著中國起舞。她並提醒國人，沒有主管機關證實的國安訊息，不要輕信與揣測；她強調，政府整體對應都非常及時，中國大陸這段時間作為，也不是第一天發生，我們要把國防做好，民主顧好，經濟發展起來才是本務。

學者︰拼湊虛實資訊 中國打宣傳戰

對於中國軍演「演很大」一事，台灣智庫諮詢委員董立文指出，根據中國官方、媒體公布的演訓資訊，中國軍方這一系列演訓，可分為四個部分，第一個為實際畫面最少的泉州灣實彈射擊，其次為我方、日本皆已證實的中國軍機繞台，第三為位於廣東的解放軍七十四集團軍直升機部隊演訓，第四為發生時間不明的遼寧號航空母艦軍機起降畫面。

董立文表示，上述四場演訓，涉及東海、台海與南海三個區域，但中國官方將虛虛實實、真真假假的資訊拼湊在一起，甚至還拍攝閩南語影片宣傳，是種結合「硬實力、銳實力」的「軟戰」，屬於中國「宣傳戰」的一環。

董立文建議，除我方媒體要有醒覺，避免「自己嚇自己」外，政府單位也應在「不隨之起舞」與「適時說明」之間，拿捏回應分寸。就此次案例而言，國防部可在不洩漏機密的前提下，就全盤局勢做簡要說明，亦可點出鄰國面對中國演訓的因應作為，藉此展現我方對周邊情勢的掌握程度。

民進黨立委蔡適應則有不同看法。他表示，在中國軍事實力逐漸增加之際，中國透過宣傳戰向他國喊話，並非僅針對台灣，包括美、日等國也是其對象，因此，我方不應隨中國起舞，應持續執行戰備本務的基本要求。