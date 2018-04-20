出席英國會聽證 李凈瑜籲英政府關切中國人權

2018-04-20

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲在中國「被認罪」遭判刑關押，李明哲妻李凈瑜於倫敦時間十八日出席英國國會聽證會，呼籲英國政府關切中國政府對人權工作者的迫害，請求英國政府號召全世界人民一同阻止中國的擴張主義，以及反人權行為的輸出。

英國保守黨人權委員會曾於二○一六年發布《最黑暗的時刻：中國打壓人權情況》報告，描述中國人權狀況嚴重惡化，報告呼籲英國政府應重新檢視對華政策。做為該報告的延續，人權委員會十八日以「中國的宗教與信仰自由」為題召開聽證會，李凈瑜受邀出席作證，中國維權律師高智晟女兒耿格與中國民主運動家王炳章胞弟王炳武等人亦與會。

李凈瑜在證詞中指出，她不僅是以被囚禁中之政治良心犯妻子的身分在此求助，更希望敦促英國政府關注中國政府對人權工作者的迫害，同時懇求英國政府關切中國做為新興世界勢力，可能造成的影響與壓力。

李凈瑜說，中國發展強大的軍事和經濟實力，表現出實現中國民族主義和擴張主義的意圖，「將成為亞太地區乃至全世界的威脅」。

李凈瑜也舉出中國制定「反分裂國家法」與「境外NGO管理辦法」，正是企圖將世界公民與中華民國台灣納入其統治，「是輸出反人權和反自由的陽謀」，而李明哲就是此種擴張主義下的受害者之一。

李凈瑜強調，作證不是請求英國政府將她的先生救出牢獄，而是請求英國政府在令世人尊敬的高度上，號召全世界人民一起阻止中國的擴張主義和反人權行為，「由衷懇求英國國會點燃人道主義的希望之燈！」