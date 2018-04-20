軍人年改草案今拚付委 綠徹夜排隊 藍嗆擋到底

2018-04-20

〔記者曾韋禎、鄭鴻達／台北報導〕立法院今天將處理行政院版軍人年金改革草案交付審查案，為確保萬無一失，民進黨團自前天深夜起就在議場門口守候。黨團總召柯建銘呼籲國民黨儘速提出版本，不要再找理由杯葛改革。

民進黨團已將促轉會人事案、軍人年改草案列為今日院會報告事項頭兩案。為確保順利付委，避免在野黨團提出表決大戰，柯建銘前夜就獨自前往議場門口，徹夜守候；並由黨團成員在昨日換班輪值。

原本要在昨早動員排隊的國民黨團在喪失先機後，改開記者會批判民進黨立委段宜康批評上將「貪得無厭」之說是在製造對立，要求民進黨團道歉，「沒有道歉、沒有軍改」。

國民黨提議兩黨共召開四場公聽會 被拒

國民黨團書記長李彥秀說，政院版草案缺乏精算報告，還要滾動式修正，會讓軍人有不確定感；未來應由國、民兩黨共召開至少四場公聽會。立委賴士葆更嗆聲，國民黨將盡洪荒之力，阻擋民進黨推動軍改。

柯建銘則質疑，若公聽會只是高倡不溯及既往、違憲、現役先改、提高基金投資績效這種空話，開十場也沒任何意義。他表示，馬英九執政時期也要推動年金改革，不但會砍掉一半的十八％優存，還是對軍人比較吃虧的「四十加二」版本。

政院版軍人年改草案，將軍人服役二十年起支俸率訂為五十五％、年增二％，軍官俸率上限九十％、士官九十五％，最低保障金額三萬八九九○元。只要已退人員的月領總額低於最低保障金額或新制月退俸者，一毛不砍；退輔會估算，約五萬六千餘人受到影響，不受影響者佔五十一．六九％。

對於政院版草案將軍官俸率上限由八十五％加碼至九十％，多位民進黨立委均認為這是獨厚上將。黨團幹事長何欣純表示，下週一召開黨團會議討論，盼儘早凝聚共識。立委管碧玲則表示，給上將領到九十％也不為過，台灣社會應趁此建立尊重軍人之風氣。