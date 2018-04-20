當共諜利誘調查官 台商洪金錫收押

2018-04-20

〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕在澳門經商的台灣男子洪金錫，涉嫌以餽贈現金、禮品或招待國外旅遊等方式利誘一名調查局調查官，藉此替中國發展共諜組織。該名調查官拒絕並向上級呈報，檢調前天將洪拘提到案，訊後依涉及國家安全法聲押，新北地院認為洪男犯嫌重大，且有逃亡、串證之虞，昨裁定羈押禁見。

據了解，洪男曾任全民計程車司機聯誼會副理事長，雖號稱「台商」，但疑似「混」得不好，被逮後不知是沒錢，或有其他特別考量，竟沒請律師，最後還是法院指定公設辯護人替他辯護。他庭訊時情緒穩定，矢口否認犯行。

新北地院認為，洪男雖然否認犯行，但他涉犯國安法「為中國公務機關發展組織未遂罪」嫌疑重大，且疑有共犯尚未到案，加上他在台並無固定居所，長期旅居澳門，顯有勾串、逃亡之虞，因此裁准羈押禁見。

檢調調查，洪男多年前在聚會中結識一名調查官，私交不錯，洪男只要回台就會找該名調查官吃飯敘舊。前年起，洪男突以「有機會介紹中國人士跟你認識交流」等話術試探，還表示要相贈數十萬元現金，甚至說：「你護照號碼給我，其他的我幫你處理！」暗示可招待對方赴日、韓旅遊。

該調查官察覺洪男別有所圖，嚴詞拒絕並向上級舉報，檢調隨即展開追查，而該名調查官為了對洪男的不法行為進行蒐證，也開始收下洪男贈送的紀念金幣等貴重禮物做為證據，成為檢調偵辦關鍵。