謠言終結站》信用不佳無法開數位帳戶？ 開戶存錢沒影響！

2018-04-20

網傳內容：

網路上流傳，若短時間在太多銀行開設數位帳戶，將遭銀行拒絕開戶；個人信用狀況不佳也無法順利開戶。

查證結果︰

兆豐銀行數位金融處指出，民眾上網申請數位銀行帳戶，會以民眾的身分證字號到聯徵中心查詢基本資料，包括是否被其他銀行註記為「問題戶」？是否被通報為「警示戶」？但不會查詢曾在哪些銀行開戶；只要身分證資料正常，沒有特殊註記，銀行不會拒絕民眾開戶。

聯徵中心表示，信用不良族群要申請信用卡會有困難，但數位帳戶是存款帳戶，信用不良者還是可以開戶存錢，不會有影響。