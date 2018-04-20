昔日國民黨工 逕入省府當黑官

2018-04-20

黨產會公布一九六九年省府文件

〔記者陳鈺馥／台北報導〕年資黨職併公職不夠看，更有「黨職直接變公職」！行政院黨產會為調查國民黨不當黨產，意外在國史館檔案發現一份「黨工變黑官」的省府會議紀錄，國民黨將一百名未經國家考試的黨工，以甄審分發方式送進台灣省政府當公務人員。

黨產會近日公布文件顯示，一九六九年七月十四日，台灣省政府人事處處長徐巽華於第一六二次首長會議提出報告。他在會中提及，上週參加軍公教人員分發問題協調會，「輔導會於明年十二月前統一分發退役軍官八百人來省服務」。其次，「黨工人員分發本省一百人，經聲明需先經甄審，年齡亦須在五十歲以下，分配方式正洽人事行政局辦理中」。

黨產會委員指出，依憲法規定，公務人員之選拔，應實行公開競爭之考試制度，非經考試及格者，不得任用，「黨工竟比照退伍軍人分發至省府，明顯違法違憲」。

委員痛批，過去外界所質疑的黨職併公職，是黨職年資併公務員年資一起算，黨國不分榨取國家資源，「黨職變公職」是更離譜的新進化物種，顯示在黨國威權時代，黨工直接當黑官。

委員強調，出土的一九六九年省府文件，只是一個歷史時間片段，有多少黨工靠這樣進入公家單位？這部分至今皆隱晦不明，挖掘過去真相，便是轉型正義未來要調查課題。