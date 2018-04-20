場邊觀察》天時地利人和 推升台史關係

2018-04-20

特派記者蘇永耀／特稿

蔡總統首訪非洲邦交國史瓦濟蘭，兩國五十年的邦誼，與其他友邦比較，不是最長，但總統在史國舉行雙慶時刻到訪，掌握了天時、地利及人和這三基本要素，把兩國關係推向新的高峰。

史瓦濟蘭是非洲碩果僅存仍實施君主實權制的國家，恩史瓦帝三世國王自一九八六年登基至今，政治基本穩定，是因以單一民族為主的史瓦濟蘭，對國王有著高度的崇敬，史國許多禁忌，例如在正式場合女性宜穿過膝長裙，即是恩史瓦帝三世基於宗教理由的堅持。

不過，習慣穿著褲裝的蔡總統，作為國家元首，基於對等及禮遇，是唯一的例外。而蔡英文總統參訪史京醫院，獲贈傳統沙龍服飾時，也立即穿上，並且笑說這與她身上衣著很搭配，還要現場媒體多拍照，也顯示蔡英文入境隨俗的輕鬆一面。

史國政府重視蔡總統一行，從接機的儀式也可看出。恩史瓦帝三世親往接機自然不在話下，說明兩國關係增溫，但現場舉行的傳統迎賓舞蹈，則不見女性上空的裸露裝扮，史方藉此表達對同為女性總統的尊重。曾為大英國協一員的史瓦濟蘭，在外交儀節上處處展現細膩。

中國試圖商業利誘 史國王明確回絕

中國在非洲大舉投資攻勢，台灣曾被挖走多個邦交國，史瓦濟蘭也是北京瞄準的目標之一。駐館人員便透露，中國企業常利用結交史國王室家族成員的渠道，試圖用商業利益為餌，進一步以經促政。

不過，恩史瓦帝三世也很明確地回絕，還強調維持與台灣邦交關係，是故王索布札二世的遺命，他必須繼續奉行。蔡總統此行也特別前往陵寢獻花，向這位建立起史瓦濟蘭王國、當年並即建立與台灣邦交關係的故王致敬。盼已維繫兩代的台史邦交，能再繼續傳承下去。