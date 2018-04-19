軍人年改 逾9成現役官兵認同

2018-04-19

「55加2」版本 中、少校以下比現制更優渥

〔記者涂鉅旻／台北報導〕攸關現、退役軍人退休待遇的軍人年金改革草案，立法院院會最快週五付委，除退輔會持續向退役官兵溝通外，國軍內部自去年底起舉辦多場座談會，有九成現役官兵對軍人年改表示認同。政院敲定俸率採「五十五％加二％」軍人年改版本，對於中、少校以下，且在民國八十六年以後入伍的軍、士官而言，會享有比現制更優渥的待遇。

退輔會主委邱國正昨在立法院外交及國防委員會答詢表示，上述年改版本對現役軍人有幫助，而「五十五％加二％」俸率，對於高階官員影響較大，對於校官以下的軍士官影響則較小。

另外，退輔會為避免退撫基金破產，未來十年將每年挹注一百億元，退輔會副主委李文忠表示，退撫基金原最快明年就面臨破產，但採行「五十五％加二％」俸率計算基準後，卅年後仍有六百多億餘元結餘款項。

邱：與公教脫鉤 總統很體諒軍人

行政院上週公布軍人年金改革方案，敲定俸率採「五十五％加二％」的採計方式，軍方在去年完成對內座談後，近期透過文宣及溝通等方式，讓官兵了解自身權益；根據軍方內部調查，有九成以上現役官兵都認同軍人年金改革。

軍人年改草案除敲定「五十五％加二％」俸率外，計算符合領終身俸資格的退伍官兵待遇，亦訂定軍、士官月退俸俸率上限分別為九十％、九十五％。民進黨立委蔡適應質詢時問，此版本對哪些官兵影響比較大？邱國正答詢表示，此版本對現役軍人有幫助，而蔡總統很體諒軍人，因此將軍人年改和公、教脫鉤，原因在於軍人工作性質特殊，「軍人如何辛勞我不談了，同工不同酬是不合理的，不同工硬要拉成同酬也不恰當。」對退輔會而言，降低影響與傷害是首要之急。

不過，國民黨立委多呼籲軍人年改應「現役先行，退役暫緩」。國民黨立委呂玉玲表示，軍人年改仍有諸多爭議尚未釐清，盼先推動現役官兵制度，退役人員制度則應先暫緩，再多一些時間凝聚共識，邱國正僅點頭示意，未作回應。

國民黨立委李彥秀則問邱國正是否滿意軍人年改方案？邱國正說，他必須讓大多數退伍軍人都滿意，「他們滿意我就滿意，他們不滿意我不能滿意。」

段宜康：90趴上限 替中上將設計

民進黨立委段宜康指出，軍人年改俸率訂定軍官九十％「天花板」，疑替中、上將設計，雖他對軍人無不敬，「但我對貪婪、貪得無厭非常厭惡。」邱國正雖當下沒有回應，但在民進黨立委鍾佳濱質詢時，邱拉高聲調提及此事表示，他努力和退伍軍人溝通，若被提及貪婪、貪得無厭，他不敢保證沒有反彈聲浪。

軍人年改案在週五院會若能順利付委，外交及國防委員會最快下週就可排審此案，邱國正表示，他支持立法院一切程序，也盼草案能盡快通過，對此「樂觀其成」。