新聞線上》段宜康委員就放手吧

2018-04-19

記者陳杉榮

軍人年改方案正在立法院待審，退伍軍人團體照例不滿，段宜康等立委也有反彈，為了軍公教年改七月一日同步實施，蔡英文總統和柯建銘總召務必趕快跳下去「喬」，整合內部，才有力氣應付外部的挑戰。

蔡英文執政快二年，許多人都納悶看不到政績，這麼說也許不公平，年金這項李登輝、陳水扁、馬英九等三任總統都做不到的改革，蔡英文做到了，分量之重，非比尋常。

姑且不談世代正義和階級平等，單就舒緩國家財政壓力，年金改革就必須做。台灣各級政府債務約七．二兆元，若加計潛藏債務十七．八兆元，政府總負債已達二十五兆元，年金改革預計可為國庫省下一兆五千億元，這是一項「今天不做，明天就會後悔」的工作。

去年公教人員年金改革，段宜康等立委的態度極為堅定，甚至更改了總統府年改會較為和緩的版本。退休公教人員原寄希望於國民黨和民進黨拉鋸協商，未料當時國民黨正陷入黨主席的「紅白大戰」，吳敦義和洪秀柱內戰自顧不暇，哪有空搭理他們。改革的浪頭上，段宜康等立委一鼓作氣，推翻總統府年改會有關十八趴六年歸零的方案，立法院臨時會一舉過關。

這次軍人年改方案歷經反覆協商，兼顧軍人服役的特殊性，對於現役軍人作適度的保障，行政院送出的方案和副總統陳建仁與民進黨立委磋商的內容有別，其中，提高退休軍官起支俸率上限五％至最高俸率不超過九十％、士官最高俸率不超過九十五％，十八趴優存分十年退場，都與公教人員不同，在台灣無情較勁的政治環境之下，這項方案可說善待軍人了！

蔡英文總統說過，「年金改革不是政府的地雷區，也不是絕對不能碰觸的禁忌」。這句話沒錯，法案要先過，再來做修補，如今就差軍人年改三讀的最後一哩路。考量到蔡總統接下來還須面對募兵制必然走到懸崖，以及國防戰略重新檢討，需要穩定軍心，同時也給國防部長嚴德發和退輔會主委邱國正對官兵有個交代，段宜康委員就放手吧！支持行政院版的軍人年改方案，其他問題讓蔡總統和她的國安團隊去傷腦筋了！