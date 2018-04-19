外國人才入籍台灣 內政部：通過率百分百

2018-04-19

〔記者鍾麗華、王冠仁／台北報導〕為延攬優秀外國人才，立法院前年底三讀通過國籍法修正案，增訂經內政部相關審查會審核通過之各領域高級專業人才，申請歸化台灣無須喪失原有國籍等條款，但至今外籍專業人士入籍台灣僅三十二例，引發成效不彰的質疑，內政部戶政司長張琬宜昨說明，二○一六年底修改「國籍法」後，去年五、六月完成相關細則與規範，至今已召開過四次審查會，平均三個月開一次，目前已累計三十二案，通過率為百分之百，「目前為止還沒有未通過的案例」。

張琬宜解釋，依照「國籍法」規定，若專業人士有意願入籍台灣，須先由中央目的事業主管機關推薦，因此包括文化部、教育部、法務部、科技部、經濟部等單位，會事先審核申請人資格是否符合標準，最後才會送到內政部的審查會。

張琬宜表示，一般的外國人要入籍台灣，須放棄原屬國籍，但「國籍法」修法後，外籍專業人士不必放棄國籍，不過，德國、新加坡等國屬「單一國籍制」，因此原屬國的法規、個人的職涯規劃與意願，都可能是外籍專業人士評估的因素之一。

除入籍外，外籍專業人士也可能透過申請永久居留的方式在台工作。根據移民署到三月底的統計資料，核發外僑永久居留證目前共計一七五四九人，其中因「對我國有特殊貢獻」、「我國所需之高級專業人才」、「經核准之投資移民」等原因拿到俗稱「梅花卡」的有一六一人，其中專業人才八十五人、投資移民十八人，另對我國有特殊貢獻經核准永久居留有五十八人。

移民署指出，像來台超過四十八年的西班牙籍一○一歲人瑞神父賴甘霖，在台灣大學教授醫學倫理達卅年，對於傳授醫學知識、社會衛生等貢獻良多，他於二○一三年獲頒梅花卡。曾獲金鐘獎最佳導演獎的卅三歲馬來西亞新銳導演柯汶利，在影視產業上有傑出表現，於今年二月獲梅花卡。