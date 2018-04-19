焦點評論》賴揆在想什麼

2018-04-19

記者鄒景雯／特稿

行政院長賴清德的務實台獨說，最近被中國鎖定批判，甚至一場例行演習都以他為名，嘴砲打得比火砲還熾烈，一再被質詢，一再誠實回覆，有人說，做就是了，何必多說，到底賴揆是怎麼想的？這位「台獨工作者」不解地說：我是在台灣談台獨，這有什麼問題？如果因為中國的因素，就要弄到這裡全部的人都要噤聲，不敢講話，失去了言論的自由，這還叫什麼維持現狀？

賴清德就任閣揆後，不只一次被問到這個「身分」，最近一次壓垮老共耐性的最後一根稻草，則是三月三十日，在國會又被國民黨立委給埋了「樁」，這次是賴士葆反覆詰問，要他別再刺激對岸，而重啟「事端」。公開時，賴揆當天是消遣賴委員不要再問，問了，他自然要講。私底下，賴清德其實心中有百般轉折：小時候，國民黨講「反攻大陸」，是大家共同的經驗，意味著台灣的存在，是為了中國；現在都幾歲了，論調似乎變成沒有中國，台灣即無法存在，而且越發肆無忌憚，如果我們沒有異議，這不是愈混愈回去了？於是，賴清德變得不忌口，有場合就說。中國也開始「宣布」演習將針對台獨。

週末假期，賴院長到花蓮巡視，又被記者問到了同個話題，這時他想的是：「不讓我講，我就講清楚一點。」三個務實、六個方向，因此提出。細究這些內容，長期追蹤民進黨兩岸政策流變的人不難發現，所謂「台灣不必另外宣布台灣獨立」，以及「台灣前途只有兩千三百萬人可以決定」，其實就是一九九九年「台灣前途決議文」的要旨。很清楚，這是該黨因應二○○○年執政，告別「台獨黨綱」在野時期的一次重要轉換，也是賴清德強調「務實」之所在。至於他詳解的工作方向，全是民進黨執政、從陳水扁到蔡英文的施政路線，連國民黨都有高度相似性，更無啥敏感可言。

但是，中國涉台單位，就像巴夫洛夫的狗，聽到「台獨」，就條件反射，哪裡管狗碗裡放的是什麼，當然繼續加足口水的噴速，進行機關槍似的掃蕩，甚是有趣。

福建宣布的泉州灣演習，已經從昨天開始。這時，不得不說個題外話，那就是四月十二日，習近平總書記在南海所舉行的所謂建政以來最大規模的海上閱兵，有關美國「羅斯福號」航母長驅直入，導致中國演習提前結束這件事，還有個漏網新聞似乎沒被廣泛凸顯，那就是老共犯了個兵家大忌，為示權威的展現，居然所有的中央軍委幾乎全數到場參與校閱，老美如果有什麼閃失，該怎麼辦？別忘了，過去幾十年來，美軍是到處征戰，解放軍可是久訓不戰，否則怎麼會把所有的雞蛋放在同個籃子裡，當作現成標靶？

講到這裡，真是哪壺不開提哪壺，還是習主席：中國共產黨為世界和平做貢獻，不會「輸入」外國模式，也不「輸出」中國模式，這「天下一家」的理念說得漂亮，台灣人當家做主的民意不難理解，就別犯折騰了。