「震懾台獨，警告美國」 中媒：解放軍在用砲彈說話

2018-04-19

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國解放軍昨在福建泉州灣進行實彈演習，中國官媒《環球網》稱，「解放軍演習給美台劃紅線，傳遞捍衛主權決心」，《參考消息》認為，此次軍演意在「震懾台獨，警告美國」，解放軍是在用「砲彈說話」。《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」則指，武力統一台灣是最後的手段，如果可以透過軍演明確表達大陸維護國家統一的決心，能讓島內台獨份子更加理智和清醒，無疑是值得一試的嘗試。

《環球網》報導，解放軍進行實彈演練，目標直指「台獨分裂勢力」。《環球時報》引述不具名專業人士指出，東部戰區陸軍具備中遠端火力打擊能力，射程在二、三百公里，而台灣在大陸一側的島嶼均在火力射擊範圍內，一旦採取行動，陸軍部隊對這些島嶼的收復完全沒有問題。

《參考消息》引述中國軍事評論員宋忠平分析，川普政府最近頻打台灣牌，所以此次軍演被外界解讀為「除了震懾台獨勢力，還要警告美國」。

「俠客島」表示，賴清德是繼李登輝、陳水扁後的新一代「獨派教主」，有青出於藍而勝於藍之勢。今年以來，島內獨派聲音越叫越響，先推「台獨公投」，又推「正名公投」，意在改變台海兩岸的現狀。「俠客島」說，台獨份子如繼續把大陸的警示視為無物，大陸必將會有第二波或第三波軍演。