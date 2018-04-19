黨政高層批中國 「三小」演習騷擾台灣

2018-04-19

〔記者涂鉅旻、李欣芳、吳正庭／綜合報導〕中國解放軍昨在福建省泉州灣外一帶海域實施實彈射擊，國防部三軍皆提高警覺，除海軍成功級巡防艦等在台灣海峽重要區域巡弋戒備，空軍戰機亦輪番偵巡我國周遭空域，但各部隊皆維持常備訓練，並未提升戰備層級，相關局勢亦無升高情形。軍方強調，中國此次例行性操演透過其官媒渲染，是廉價的文攻武嚇，國軍都能做好應處，盼國人安心。

軍方：中國渲染 廉價文攻武嚇

國防部發言人陳中吉昨表示，國防部作戰計畫次長姜振中週一赴立院報告時，已說明此次例行性火砲射擊位置，且中國自二○○七年至今，除去年之外，每年都在中國福建省將軍山靶場實施相關演訓。

陳中吉強調，中國透過官媒擴大渲染此事，稱在台灣海峽演訓是言過其實，也是廉價的文攻武嚇，影響國人心緒，國軍對於中國例行性操演都能掌握，對於我國周遭海、空勤狀況，都持續監偵、掌握與應處，籲請國人安心。

鎮守「前線」的金門防衛指揮部昨天正常作息，民間也毫不受影響，小三通的客、貨船正常運作，「船照跑、人照走」；金門區漁會理事長吳安樂感慨，那種演習其實沒有什麼，倒是「愈渲染、愈難聽」，盼各界以平常心看待。

黨政人士昨質疑中共這段時間試圖利用小成本、小規模、小部隊的「三小」軍事演習，試圖干擾影響台灣輿論，藉此打擊政府威信。

黨政人士表示，若國內有人隨之起舞，中共在認為有效的情形下，可預期的未來，對方仍會持續透過這樣的「騷擾演習」，配合媒體和網路刻意操作，用「假訊息作戰」方式來干擾我方部隊。

行政院發言人徐國勇說，這是例行性演習，規模非常小，中國故意誇大，台灣不必去附和，也不要自己唱衰。他反問，台灣有弱成這樣嗎？要對自己有信心。

解放軍兩架「轟六」 同步繞台

除泉州灣附近的火砲射擊演訓外，國防部昨晚也表示，中國解放軍空軍兩架「轟六」轟炸機，下午飛越宮古海峽，自我國東部外海南下後，至西太平洋進行遠海長航訓練，並自巴士海峽返航，國軍依規定派遣機、艦監偵、掌握與應處，並無異常情形發生，籲請國人安心。

根據日本防衛省圖資，一架疑似隸屬中國解放軍的無人機在北緯廿七度至卅度、東經一百廿三度至一百廿六度之間空域巡航。日本防衛省接獲情資後，也派遣戰鬥機升空監偵、戒備。