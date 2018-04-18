下半年台美國防工業會議 國防部高層領軍

2018-04-18

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕首度在台灣舉辦的「台美國防產業論壇」，五月十日將在高雄登場，屆時美台商會理事長韓儒伯將率美國軍事工業相關廠商代表，和台灣相關廠商、單位接洽，但此次並無美方官員隨行。

五月台美國防論壇 廠商交流

知情人士透露，由於這次為純民間交流，美國官員才未隨行來台，雙方官方待今年下半年於美國舉辦的「台美國防工業會議」，才會有密切接觸機會。

相關人士表示，透過「台美國防產業論壇」可讓雙方產業界有更密切交流的基礎，未來也可幫助台灣廠商了解雙方需求後，盡力成為美方軍工業供應鏈的一環，而非僅接台灣的國內生意。

至於下半年的「台美國防工業會議」，依慣例，將由國防部高層率領產、官、學界人士前往，往年多由國防部副部長領軍，我方也會針對我國建軍需求，找尋機會提出我方欲取得之軍備。相關人士表示，由於時間尚早，我國的軍備需求、率團人士層級，都有待政府單位進一步思量。

「台美國防工業會議」自二○○二年開始舉行，至去年為止，每年會議都在美國境內舉行，經我方與美方協調，今年起會議增加為一年兩次，輪流在台美舉辦，上半年聚焦廠商技術交流，將在台灣高雄舉行「台美國防產業論壇」，屆時除台灣產業代表，也將有至少十餘家國際知名國防工業廠商代表參與論壇，深化台美國防產業合作。

由於美方以往皆會派出國務院、國防部、國防安全合作署及各大軍種的官員參與工業會議，加上美國剛通過「台灣旅行法」，開放所有層級官員訪問，外界推測可能將有美國現職重要官員來台。

外交部北美司長陳立國昨在外交部例行記者會表示，「台美國防產業論壇」是由美台商業協會與台灣國防產業協會籌辦的活動，根據去年台美雙方在國防工業會議上所簽署的合作備忘錄辦理。外交部非常關心這件事，也與國防部保持密切聯繫，惟此論壇「基本上屬於廠商間對話」，沒有官方角色或官方色彩。