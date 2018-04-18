最後一次市政會議 陳菊落淚道別

2018-04-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕要離開打拚十二年的高雄，真的很不容易！下週一將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊，昨主持任內最後一次市政會議時，想起跟市政團隊同甘共苦的種種過往，百感交集，她再次向團隊感謝與道別時，不禁感傷落淚。

陳菊會後出席市議會民進黨團歡送午宴，致詞時也忍不住哽咽，感慨指出人生沒有不散的宴席，看到這場合，真的要趕快收拾行李了。

感謝大家陪她辛苦走過

高雄市政府昨舉行第三百七十次市政會議，也是陳菊接任總統府秘書長前，最後一次主持市政會議。會議前，陳菊先頒發三等功績勳章，給前高市新聞局長、現任行政院顧問兼副發言人丁允恭，她形容丁是浪漫文青，因緣際會加入市府團隊，很感謝他與大夥同甘共苦十年。

陳菊感性描述自己在高雄的一切，從首次參選高雄市長險勝，後來面對選舉官司，及在外界不看好情況下，成功舉辦世界運動大會。

陳菊指出，在高雄最大震撼，莫過於石化氣爆造成嚴重死傷，如同廢墟的災變現場加上連日大雨，市府團隊夜以繼日救災過程，讓人永難忘懷，特別是面對死傷家屬時，她內心的煎熬與折磨。

她也不忘感謝三多路名貴大飯店業者、在氣爆發生後協助救護，還有八一氣爆自救會原本站在市府對立一方，後來在關鍵時刻、卻願意協助市府，讓她很感動、感謝。

陳菊表示，人生有上台就有下台，原打算任期結束後退休住在高雄，但感受到民進黨執政推動改革、面臨很多困境，她在這個時刻願意承擔，出任總統府秘書長。

她透露，近來整理辦公室資料、書籍，讓她勾起很多回憶，如意或不如意、人情冷暖，讓她感受深刻。她感慨拆遷果菜市場牴觸工程時，有人抬棺，有人撒冥紙的過往，但她也強調施政選擇承擔並解決沉痾，果菜市場案對歷史負責、也沒愧對住戶。

最後，陳菊哽咽向與會局處首長說「再見」，感謝大家陪她辛苦走過。

賴揆核定許立明代理市長

〔記者李欣芳、王榮祥／綜合報導〕蔡英文總統日前宣布總統府秘書長將由高雄市長陳菊擔任，行政院長賴清德昨正式核定高雄市副市長許立明接任代理市長，將於週五交接。

許立明昨表示，會努力為陳菊團隊辛苦十二年後、畫下美麗句點。他說，接任代理市長其實壓力很大，希望團隊夥伴、市民朋友能在未來的七、八個月，以支持陳菊的心情相挺，他強調這不是挺許立明，是挺陳菊團隊，未來七、八個月還是陳菊團隊的任期，會與團隊繼續打拚。