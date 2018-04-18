賴揆5/4立院報告能源政策

2018-04-18

〔記者林良昇、彭琬馨／台北報導〕核二廠二號機再轉、深澳電廠等能源議題近期受矚目，立法院長蘇嘉全昨召集朝野黨團協商，決定邀請行政院長賴清德五月四日至立法院進行能源政策專案報告並備詢。

時代力量黨團總召徐永明協商時要求政院應提前給立院書面報告，讓立委可以提早準備；蘇嘉全裁示，各部會必須在五月二日前將書面報告送至各立委辦公室。

軍改案週五拚付委 恐上演表決大戰

而攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，民進黨團昨在立院程序委員會中提案，軍人年改案及促轉會人事同意權案排入本週五院會報告事項，希望交付委員會審查，但朝野無法達成共識，決議提報院會處理，週五當天朝野恐先上演表決大戰。

民進黨團幹事長何欣純昨受訪表示，為趕上時程安排，週五要「全力讓軍改通過」，盼能在五月初將軍改法案送出委員會。

國民黨立委李彥秀質疑，軍人年改不是不能討論，但外界對軍改內容仍有諸多疑慮，民進黨團內部也還有許多不同意見，法案的第三十七條「滾動式修正」，讓很多現役軍人感到質疑，呼籲執政黨應與外界多加溝通，凝聚內部共識後再行排審；國民黨立委柯志恩也說，軍改還有很多空間值得探討，特別是對退役軍人部分，執政黨應暫緩提案。

何欣純說，軍改草案關鍵條文沒幾條，希望能儘快付委、用最快速度出委員會，才能趕上七月上路的時程安排，因此軍人年改週五「一定要想辦法通過」。