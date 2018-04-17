人物速寫》國軍姊弟檔 挺進第一線救災

2018-04-17

故鄉花蓮震災 冒險投入救援

記者涂鉅旻／專題報導

對花蓮人來說，二○一八年二月六日深夜的那場天搖地動，是個驚心動魄的煎熬記憶，除社會各界伸出援手，國軍亦在第一時間投入救災。其中，在花防部二支部衛生連服役的巫宗螢中士、巫宗威中士姊弟檔，和其他上千名國軍官兵挺進第一線，冒著受損建物隨時倒塌的危險，盡力扮演救助同胞的角色，更在這場地震之中，體會到生命的無常，盼日後能進一步精進救護技術員所長，發揮自己的影響力。

參加ＥＭＴ 派到同連隊服務

八年級的巫宗螢、巫宗威為花蓮縣吉安鄉人，兩人相差一歲，不僅有著極為相似的輪廓，舉手投足間有著微妙的默契，連眼鏡款式也十分類似，但巫宗威吐槽稱：「（眼鏡）是她學我的。」好感情不在話下。有趣的是，兩人從幼稚園到高中，皆在同一所學校就讀，從軍服役後，不僅先後參加ＥＭＴ（救護技術員）訓練，還被派到同一個連隊服務，可說相當有緣。

對花蓮人而言，雖然地震已是生活的一部分，但談起那場地震，巫宗螢、巫宗威表情變得深沉。巫宗螢說，那天她剛站完內衛哨，剛好是巫宗威接哨，回到寢室後卻感受劇烈搖晃，兩人隨即被派到災區協助救災。

被派駐到雲翠大樓附近，協助後送受困民眾的巫宗威，對當晚映入眼簾的情景感到震撼。他說，當日大樓已相當傾斜，滿地都是雜物與碎片，許多受困在內的民眾，紛紛揮舞著開啟手電筒功能的手機求救，救護人員在傾斜的大樓附近等待傷患，「還是覺得很可怕」，他們當時想的，就是快把視線能及的民眾救下來。巫宗螢也說，縱使她離大樓仍有段距離，還是直冒冷汗，「因為不知大樓何時會倒下。」

天災之後 更珍惜周遭的人

回顧歷次天災人禍，當人心惶惶時，社會總期待一個出生入死的英雄，成為各界心靈的寄託。但在鎂光燈後，有更多默默付出的無名英雄，扮演關鍵的角色，巫宗螢、巫宗威即是後者，發揮自身ＥＭＴ所長救助民眾；而和他們一樣投入災區救災的上千名官兵，都是犧牲自己的時間，只為拯救生命。

對巫家姊弟而言，兩人在天災之後，都體悟到人的生命無常與脆弱，期望自己更珍惜周遭的人，並盡己所能提供協助。目前擁有ＥＭＴ一級證照的巫宗威，希望能進一步報考二級資格；而擁有ＥＭＴ二級資格的巫宗螢，則想持續精進既有技能，繼續幫助他人。