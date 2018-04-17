兩岸合拍片 題材只能「兩岸一家親」

2018-04-17

電影審查勢必加嚴

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國祭出對台三十一條措施，其中與電影相關有三項，在政大傳播學院開設中國與華語電影課程的李政亮表示，在習近平加強管控意識形態下，中共中央宣傳部對外已加掛國家電影局的牌子，未來電影審查勢必加嚴，不僅嚴審台灣輸中的電影，兩岸合拍片最後都會導向「兩岸一家親」的大結局，落入「一九四九年兩岸分隔」的單一史觀。

中國人大與政協兩會上月召開後，中央印發了「深化黨和國家機構改革方案」，中宣部做為中共的意識形態大本營，對外加掛「國家電影局」、「國家新聞出版署」的牌子，全面領導廣播、電視、電影及新聞出版工作，意味著在習近平「新時代」，中共牢牢把握並加強管控意識形態的工作。

李政亮說，在對台措施下，已有遊走兩岸的台灣業界積極醞釀，要求台灣政府開放中國電影每年十部的配額，但他認為兩岸要相互對等，中國應實現引進台灣電影不受配額限制、引進單位也不限中國電影集團進出口公司，同時台灣電影不受意識形態審查，以此做談判籌碼。

李政亮表示，對台措施提到台灣電影、電視劇不受數量限制。其實在ＥＣＦＡ已提過，不過因價值觀差異，「中國人不喜歡看台灣電影、台灣人也不愛看中國電影」，中國引進台灣電影數量極有限。

會繼續打「台獨藝人」

至於兩岸合拍片放寬主創人員比例，李政亮分析，對個別影星或許有較大吸引力，但中國「一手棍子、一手蘿蔔」，繼續打「台獨藝人」，也會塑造樣板、成功案例做為宣傳，不過，整體而言，僅對少數人有利。

李政亮強調，中國規定，合拍片題材須與兩岸相關，過去兩岸合拍片經常出現老兵或其後代返鄉探親，最後都是「兩岸一家親」的大結局。但對台灣而言，一九四九年是重要的政治年輪，但不是唯一，戰後還有國民黨統治、二二八事件、白色恐怖等，合拍片的單一史觀，不僅失去歷史多樣性的視野，也偏離台灣本地觀眾。