李政亮：赴中求學任教 要三思

2018-04-17

過來人經驗談「言論管制下校園氣氛苦悶 國家權力無所不在」

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國祭出對台三十一條，磁吸台灣學生與博士赴中發展，曾在中國求學與任教長達十二年、現任政大傳播學院兼任助理教授的李政亮表示，台灣年輕人習慣民主與自由，但在愛國主義與言論管制下，中國的校園氣氛苦悶。而且中國建立個人檔案，嚴密觀察與記錄每個人的政治態度、在組織與學校發展動向，「日常生活都可感受到無所不在的國家權力」。

官方建檔 監控政治態度

李認為，現在台灣年輕人對自由、民主的要求，與陽光、空氣和水一樣重要，若到中國生活一定會很不適應。很多台灣博士赴中任教，是迫於現實的無奈，在中國人治的制度下，也很難做好職涯規劃。至於赴中就學的學生可能著眼於四年後的就業市場，但中美貿易戰開打，未來變數很大，赴中前宜三思。

李政亮擔任過民進黨立委助理，二○○○年總統大選曾加入扁團隊助選，大選後帶著近距離觀察中國社會的好奇，決定就讀北京大學博士班，不過，卻因學歷不被台灣承認，畢業後只能留在中國找教職。

黨委書記 掌學校人事權

李回憶，當時申請三所大學，有的學校在他試教後，幾乎要錄取了，卻卡在黨委書記，「中國學校的人事權實際掌握在黨委書記手裡」；令他印象最深的是，在面試時有人問，「台灣人能適應中國嚴格的言論管制嗎？」這個提問反而像是提醒他，在言論管制下，大學校園的苦悶。

出書談中國 突遭校方解聘

最後他進入天津南開大學執教，四年後卻遭無預警解聘。李說，他突然收到電郵通知不續聘，但按勞動合同法，不續聘前半年前應先通知當事人，校方未依約定，也沒說明解聘理由，他猜測應與出書《拆哪，我在這樣的中國》有關。

李的特殊經驗還有中國的個人檔案制度，他解釋，檔案跟著人走，隨求學、工作而移轉，裡面有所屬單位對個人評價與評語。

李政亮說，南開全校運動會中，入場儀式集體喊著「鍛鍊身體、復興中華」的口號，批閱學生報告，總會看到學生在結尾加上一段愛國的民族主義表述，在愛國教育下，「學生無法用自己的話、說自己的觀點」。