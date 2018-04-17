放寬追思會館設立 民眾反對：勢必天下大亂

2018-04-17

〔記者方志賢、蘇孟娟、賴筱桐／綜合報導〕立委提案修法，不再將追思會館視為殯葬設施，只需符合相關的建築安全或法規即可，但北中南都會區鄰近殯儀館的居民齊聲反對。

位於新北市立殯儀館所在地的板橋區新海里里長蔡慶發說，附近住宅區的追思會館或禮儀會館，已讓外界有「殯葬專區」的不良觀感，居民長期飽受交通、噪音等困擾，連房價都受到影響，一旦修法放寬，勢必天下大亂，屆時殯儀館附近街道恐淪為名副其實的「殯葬專區」。至於距離幾公尺設置才合理？他認為，住宅區應禁止開放。

板殯當地居民無奈表示，已經忍受殯葬亂象二、三十年，有誰願意住家旁每天都在辦喪事？經濟能力好的都搬到其他地方住，沒有能力搬走的只能繼續忍耐，房價下跌、地方發展嚴重受限，居民多次要求殯儀館遷移都沒下文。

台中市崇德殯儀館所在的北區五常里里長林玉惠也直言反對鬆綁。她說，雖尊重「死者為大」，但實況是該里附近有醫學中心，又鄰百貨、文教區，明明是精華地段，長年以來新開發案有限，地價漲不動，人口外流，已是北區卅六里中人口最少的一里。

林玉惠說，未來再修法放寬，即使規範會館不能擺放靈柩等，還是難免會有送行儀式或隊伍甚至違反規定等情況。她質疑，政府不思考就現有空間去拓展可行性，包括向上或向地下增建空間，反僅順應特定人士要求鬆綁，倒果為因的做法令人無法接受。

高雄市立殯儀館鄰近的三民區本館里長簡明鎮表示，他反對追思會館設置條件放寬，擔心以後沒辦法管理。簡明鎮質疑，追思會館沒有擺放靈柩、骨灰，只有照片，要追思什麼？未來若真的修法，家屬還是把靈柩擺放到追思會館內，死者為大，業者能反對嗎？主管單位敢去稽查？