放寬追思會館設立限制 地方政府：要有周延配套

2018-04-17

〔記者賴筱桐、蘇孟娟、陳文嬋／綜合報導〕立委擬修「殯葬管理條例」，放寬追思會館的設立限制，對此，新北市政府建議增列「必須取得周邊居民同意」的但書；台中市府認為，若要鬆綁，一定要訂妥周延配套規範；高雄市府推動輔導殯葬業者合法化，將新建大樓委託業者經營，市府當包租公收租金。

新北市政府殯葬管理處處長黃秀川指出，位於板橋區的新北市立殯儀館周邊大多是住宅區，若修法放寬「追思會館不再是殯葬設施」，將對居民生活產生極大衝擊，建議增列「必須取得周邊居民同意」的但書，並符合建築、消防等法規，而且距離殯儀館越近越好。

台中市府民政局長周永鴻指出，台中市沒有預設立場，但若要鬆綁，一定要訂妥周延配套規範；至於須距離殯儀館或火葬場多遠才能開放追思會館，恐須因在地條件因地制宜。

在高雄市方面，殯葬業者有五百八十多家，其中十一家業者緊鄰殯儀館，設有追思會館，市府推動輔導合法化，選定市立殯儀館北側空地三公頃，規劃為殯葬設施專用區。

高市府殯葬處長謝汀嵩說，現有冰櫃、禮廳等設施不敷使用，市府將斥資十六億元，新建一棟四層樓建物，目前辦理規劃設計，加上第一殯儀館老舊，部分設施將打掉重蓋，一併納入工程整建，占地總面積約六公頃；由市府當包租公，委外交由業者經營，不但滿足民眾需求，也能解決追思會館違法林立的亂象。