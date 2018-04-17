放寬追思會館設立 公會贊成 業者：無助改善亂象

2018-04-17

〔記者陳永吉、蘇孟娟、方志賢、賴筱桐／綜合報導〕民進黨立委趙天麟提案修正「殯葬管理條例」，僅供追思、沒停放靈柩或骨灰的追思會館，將不再視為殯葬設施，殯葬公會與地方殯葬業者對此看法不一。殯葬公會認為修法有其必要性，但地方的殯葬業者不贊成一味鬆綁，認為無助改善亂象。

中華民國殯葬設施經營商業同業公會全國聯合會指出，全國各地殯儀館、禮廳及靈堂，現況早已不敷使用，按照人口結構推估，未來三十年，我國將面臨需求高峰，問題日益嚴重。

殯葬公會表示，民間會館的性質就像是家中神明廳、教堂、寺廟等祭祀與宗教活動場所，並不是殯葬設施，而是家屬與親友聚會、追思的場地，沒有大體、棺木、骨罐等鄰避因子，實務上也可大幅紓解都會區喪家無處治喪窘境，解決殯儀館內空間不足問題，但現行法規未加以區隔，民眾與業者無所適從。

殯葬公會說，修法除可緩解公立設施服務量能嚴重不足的壓力，未來公立設施亦可減少靈堂空間、增加其他服務量能（例如冰櫃或禮廳），可於母法訂下距離等原則性規定，並授權地方政府得於自治條例規定調整。

不過，台中市葬儀商業同業公會榮譽理事長何朝富指出，與其鬆綁法令，政府不如將公立禮儀廳立體化，往上或向下發展拓增空間使用量，再把公立殯儀館公園化，增加民眾接受度，同時確實執行公權力，一味鬆綁無助改善亂象。

高雄市葬儀商業同業公會理事長簡勝家認為，追思會館還是要設置在殯葬用地內，這樣才好管理，至於範圍應該在兩百公尺到五百公尺之間，周邊一千公尺太大了；簡勝家說，追思會館內不擺放靈柩，南部民眾還是沒辦法接受，硬要分開可能會引起反彈。

殯葬業者陳先生說，立委與政府根本搞錯修法方向，解決之道是改善公立殯葬設施，而非修法放寬追思會館的設置。