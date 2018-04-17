追思會館就地合法？ 立院角力

2018-04-17

〔記者曾韋禎／台北報導〕一間間緊鄰殯儀館設立的追思會館，以舒適、明亮的空間，充分緩解公立殯儀館量能嚴重不足之困境。然而，大家可能不知道的是，這些追思會館幾乎都已違法，正為了是否能就地合法，讓立院陷入修法的角力戰。

現有會館幾乎都是違法經營

依現有的「殯葬管理條例」規定，僅供追思、進行宗教儀式，不停放靈柩、骨灰的禮廳及靈堂，與公墓、殯儀館、火化場及靈骨塔，均屬「殯葬設施」，須報請地方主管機關核准設立，違者可罰鍰三十萬至一百五十萬元。

內政部官員坦言，由於民眾對於殯葬設施的嫌惡，公立殯儀館要增建一口火化爐都困難重重，但民間又有大量的殯葬需求，殯儀館周遭的追思會館幾乎都是違法經營，地方政府明知此一困境，多是睜隻眼閉隻眼；若遭居民檢舉，當然只能開罰。

民進黨立委趙天麟提出「殯葬管理條例修正草案」，僅供追思、沒停放靈柩或骨灰的追思會館，將不再視為殯葬設施，只需符合相關的建築安全或法規即可，不但可讓所有現存的追思會館統統就地合法，也讓有需要的地方都能新設追思會館。

曾任台北縣民政局長的立委張宏陸坦言，殯儀館的容量有限，遠不敷需求，修法納管是有必要的。據了解，草案上會期在二、三讀的前夕，於民進黨團會議引發多位立委反彈，當場決議拉下協商。內政部事後建議，將追思會館設置範圍限縮在殯儀館或火葬場周邊一千公尺內，並授權地方政府自行縮減，且建築、消防安全均應比照宗教場所。

只是草案在排入朝野協商時，立委姚文智直指，一千公尺就台北市而言太大了；立委黃昭順則認為將責任推給地方並不公平，再度喊停。內政部與各地方政府溝通後，三月下旬協商，再將範圍限縮至殯儀館周邊二百公尺，但允許地方政府透過自治條例放寬至五百公尺。