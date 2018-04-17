《推動修法 盼比照保險業投入股市 不動產》殯葬業 爭取鬆綁投資限制

2018-04-17

現行預收款 75％須強制信託

〔記者曾韋禎、陳永吉／台北報導〕生前契約產業隨社會結構的變化，近年蓬勃發展，但業者須依法將七十五％的預收款強制信託，從事最保守的投資。為活化、鬆綁上百億元的資金，殯葬業界結合立委推動修法，盼能比照保險業投入股市及不動產；但因市佔率獨大的龍巖將直接受益，也引發反對者質疑是「龍巖條款」，因而卡在協商階段。

對此，龍巖回應，此案均由殯葬公會推動，與龍巖無關，一切由公會代表回應。

依現行「殯葬管理條例」，殯葬業者收取的生前契約預付款，需強制信託七十五％，以保障消費者權益。信託款僅能投資債券、基金，或購置殯儀館、火化場所需之不動產。

龍巖信託總額逾90億 受益最大

對於市場規模將近二百億元的生前契約產業而言，現行條例讓業者有超過百億元的資金凍結在專戶內，難以運用。業界認為，消費者的履約期可能長逾二、三十年，預收款卻被迫選擇極為狹隘的投資標的，難以確保一定收益，反損害未來的履約能力。

殯葬公會因此透過民進黨立委趙天麟提案修法，讓殯葬業得比照保險業，將已信託的預付款，至多分別動用三十％投資國內股市、不動產，四十五％從事國外投資，並能購置衍生性商品、投資國內公共及社福事業。

知情人士透露，依公告訊息顯示，龍巖的信託總額已逾九十億元，若能鬆綁，將可動用數十億元投入股市與不動產等項目，會是最大的受益者。

為促成修法，殯葬公會曾在趙天麟陪同下拜會民進黨團，但黨團高層卻不買帳，黨團會議時，還有多位立委質疑，全國三十家生前契約業者，僅龍巖符合此高標準，根本就是「龍巖條款」。

僅一家達門檻 遭批龍巖條款

趙天麟多次喊冤，指會冒出僅此一家適用的超高門檻，是因為內政部想避開特定業者，龍巖才背上修法的原罪。他希望內政部再調整分級條件，納入更多體質健全之業者。

內政部雖同意修法方向，卻也抱持高度疑慮，認為保險業最低資本額為二十億元，生前契約業者僅三千萬元，兩者規模不同；且保險業設有準備金及再保險機制，足以分擔風險。

曾任金管會主委的立委曾銘宗以保險業為例指出，投資國內股市、國外市場的收益當然比較大，但風險也相對高；衍生性商品是用來避險，非主要投資項目，曾在朝野協商表明，若要鬆綁一定要分級，也應納入罰則。內政部因此建議，僅開放資本額達十億元、信託本金達五億元的業者，投資國內股市。

內政部民政司長林清淇在三月廿三日的協商坦承，若下修十億元的資本額，會遇到某個六億元的業者，曾因傳銷手法引發爭議。他直言，現僅一家業者有此需求，故仍傾向保障消費者權益。朝野尚無共識，修法卡在協商階段。