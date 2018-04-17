黃昆輝新書︰太陽花學運 讓馬王嚴重決裂

2018-04-17

〔記者邱燕玲／台北報導〕前台聯主席、黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝即將發表新書「新時代的台灣—邁向正常國家之路」，書中特別提到，從二○○八年太陽花運動的爆發，這是有累積，「不是一下子長出來的」。

黃昆輝在書中指出，太陽花運動發生當時，他請台聯秘書長林志嘉與立法院長王金平保持固定的聯絡管道，當時國民黨內的態勢很清楚，王金平院長一直希望找個方向解套，但馬英九總統、行政院長江宜樺幾乎都不答應。

黃表示，國會被占領後的第一時間，原本王金平與林飛帆有碰頭的機會，但消息不知怎麼走漏了，立院秘書長林錫山為免增生枝節，告知台聯暫時不要安排雙方會面；後來學運中的鷹派決定衝行政院，他立即將這波衝突定位為「台灣版的天安門事件」。

對於太陽花的退場，黃回憶，當時王金平同意先立法、再審查的原則，具體回應學運訴求，當時反黑箱服貿民主陣線召集人賴中強不了解立院運作，特地跑到台聯黨團詢問王金平講的到底是什麼意思？會不會唬弄大家？當時他們分析給賴聽，這已經是一百分了，要趁這時候退場，避免被強力驅離可能造成的流血。學運成員們更不了解，「王金平這樣做，其實已經跟馬英九嚴重決裂了。」

黃昆輝說，學生退場後，他立即代表台聯推崇學生們推進台灣的民主，打破台灣與中國往來由政商權貴掌控的局面，這是台灣人民的大勝利。