《焦點評論》這個劉結一

2018-04-17

記者鄒景雯／特稿

新上任的中國國台辦主任劉結一，不讓他那「北韓化」的發言人專美於前，昨天不僅也隔海評論起福建軍演與台獨間的關連，還直接指名賴清德「就是個台獨」。這樣的人，派來從事對台工作，兩岸關係可想而知，老實講，台獨份子看在眼裡，真是樂在心裡，肯定希望劉結一者，能幹得愈久愈好。

怎麼說劉結一將會功在台獨呢？其實，兩岸雙方打交道這麼多年，根本不用台灣人來說，只要把從北京到廈門所有的涉台單位資深人員統合起來，就知道如果「和平統一」還是最高戰略，這類典型中國外交體系執行階層的料子，基本上就是個放錯位置，也選錯角的失策，不用多少時日，他足以把過去八年中國在台灣所累積的模糊空間給一筆勾銷。

不要說劉結一比不上張志軍，經貿部門出身的這位國台辦前任，轉任全國人大前夕，依舊話說得漂亮，人家問他兩岸陷入僵局，他引雪萊的詩「如果冬天來了，春天還會遠嗎？」就是要把關係做好的目標很明確。更不用談劉結一距離他的前輩王毅有多遙遠。

王毅在當駐日大使時，由於使用日語的能力幾近母語，因此每回對日放狠話，日本人聽得好清楚，也氣得好要命，是個被公認的鷹派。然而當他在二○○八年一轉任國台辦，立刻知道台灣的關係不能當作外交來辦，很快就以「開明派」自居，例如他講過「如果有機會去台灣，一定要登漂亮的玉山」，這種話，是與他交過手的日本外務省官員壓根兒也想不到的。因此，是個角色。

回過頭看劉結一，不就是一隻只會前進不會轉彎的卒子。這樣的槓子頭來處理台灣事務，大家於是看到在各種有台商聚會的場合，劉結一上台，一定是神情緊繃，念稿致詞，不會脫出多餘的話，深怕講錯了什麼。但是下了講台的劉結一可不是這麼ㄍㄧㄥ的人。

就拿剛閉幕不久的博鰲論壇來說，他私下與台灣企業界交談的尺度可寬了，包括，劉結一長年練習舉重，因此頭髮不多的他，有一副厚實的背膀；甚至曾經兩度外派紐約的這位前中國駐聯合國代表，更對台灣團坦言他「非常喜歡紐約這個城市」。按照現在北京的政治氣候，這種不經意所流露的意識取向，劉結一恐怕足堪被舉報為暗中傾美的腐敗份子，既然真性情如此，又何必上了檯面要假成這樣。

不過，把對台事務視同外交工作，台獨可一點也不反對，若賴清德這種「不必再宣布台獨」的，「就是個台獨」，那要宣布台獨的，當然更是台獨，那麼台灣二千三百萬人似乎全是台獨，所以劉結一有什麼不好？有機會應該送個匾額給他。