陸委會︰絕不屈服北京要脅

2018-04-17

〔記者鍾麗華、陳鈺馥、李容萍／綜合報導〕中國國台辦主任劉結一稱，福建軍演是為捍衛「祖國主權和領土完整」；陸委會昨回擊，中國大陸國台辦負責人意圖透過宣傳福建沿海的例行性軍演來恫嚇台灣、製造台海緊張情勢，我方認為國台辦的蓄意作為，永遠無法達到其領導人所謂「心靈契合」的境界。

政院︰劉的說法 無益兩岸和平

對於劉結一點名行政院長賴清德就是個台獨，行政院發言人徐國勇表示，賴揆前天在花蓮提及「台灣是一個主權獨立國家，不必另外宣布台灣獨立」，相關務實的論述已經說明清楚，兩岸應透過求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解，中方說法無益增進兩岸和平。

賴揆前天上午表示台灣是主權獨立國家，不必另外宣布獨立，行政院前天傍晚發出新聞稿，強調政府兩岸政策的立場一致，就是「維持現狀」。對此，徐國勇昨天陪同賴清德參加桃園石門水庫的清淤工程動土典禮時說，賴揆前天下午本來要找時間對外說明，但因行程比較滿，所以由他發出新聞稿補充說明；事實上，維持現狀老早就講過了，就是政府現在兩岸的政策，沒有任何衝突。

陸委會表示，政府的兩岸政策主張一貫，堅持維持台海現狀的承諾不變，但有決心與毅力捍衛國家主權尊嚴與台灣民主制度，絕不會屈服於北京當局的要脅，也不會隨其刻意操作起舞。

陸委會強調，對岸應認清武力與拉攏不可能動搖台灣人民對未來自由選擇的意志力，只會反其道而行，而「和平與溝通」才是兩岸關係邁向良性互動的正途。政府針對陸方軍演已充分掌握動態，並秉持不挑釁、不怯敵的原則妥善應處。