劉結一︰軍演捍衛領土完整

2018-04-17

〔記者鍾麗華／綜合報導〕行政院長賴清德前天再度提出自己是「務實的台獨工作者」，強調台灣是一個主權獨立國家，不必另外宣布台灣獨立；對此，中國國台辦主任劉結一昨直接點名賴清德說：「他就是個台獨！」 還說福建軍演是為捍衛「祖國主權和領土完整」。

評賴清德 「他就是個台獨」

劉結一昨參加在中國河南省鄭州市舉行的「二○一八兩岸智能裝備製造鄭州論壇」，在論壇開幕式結束後，接受媒體訪問作以上表示。劉結一也被問到中共解放軍十八日將在福建沿海舉行軍事演習，是否有警告台獨勢力的意味？他表示：「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動。」

劉結一說，大陸的立場是一貫的，非常明確，大陸有最大誠意，願盡最大努力，爭取兩岸前景；「但我們有足夠的意志信心和能力，阻止任何企圖把祖國任何一塊領土從祖國分裂出去的言論和行動。」

劉結一在開幕致詞指出，台灣當局拒不承認「九二共識」，縱容「去中國化」、漸進台獨，阻撓干擾兩岸交流合作，「個別人士肆意鼓吹台獨」，不僅破壞兩岸關係和平發展，也損害廣大台灣同胞的切身利益。

他強調，大陸與台灣是不可分割的命運共同體，「我們的命運從來都是緊緊連在一起的」。祖國統一是人心所向、大勢所趨，是中華民族整體利益和兩岸同胞根本利益所在，將為廣大台灣同胞帶來前所未有的機遇。

劉結一稱，當前兩岸關係更趨複雜嚴峻，「希望各位台灣朋友同我們一道，堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對任何形式的台獨分裂活動，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，共圓中華民族偉大復興的中國夢。」