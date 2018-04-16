2018-04-16

記者鄒景雯／特稿

紐約時報最近一則發自北京的消息，非常有意思。文中描述包括第一書記王滬寧、國務院副總理劉鶴，以及國家副主席王岐山等人，在與美國科技界或內閣官員會面時，都在打探川普對中國發動貿易戰到底是不是玩真的？習政權的不想置信，不確知是不是權力高度集中下，同質性成員相互強化，以致出現「集體迷思」問題，否則一定會逐漸確認：川普確實是個瘋子，但是一點也不瘋狂。

因為，短短一個多月，川普先是在三月初宣布對進口美國的鋼鋁加徵關稅，而後在三月下旬決定對價值約六百億美元的中國進口商品徵收關稅，接著又在四月上旬宣稱要額外再對一千億美元的中國進口商品加徵關稅，這不斷升高懲罰範圍與強度的行動，主要瞄準美中之間高額的貿易逆差，以及「中國製造二○二五」計畫對中國高科技產業提供大規模補貼，並且強迫外國企業進行技術轉移，中國遲遲不給予具體時間表與實際作為而來。

儘管在這個過程中，習大大也做了一些「反制」，例如對美國大豆、汽車等商品加徵關稅，不過雙方的陣仗盤點下來，先前有學者專家以誰是膽小鬼的「懦夫賽局」形容美中兩國的角力，證實完全是個錯誤命題，因為這兩個大國競爭條件根本就不相當，試想，坦克車與腳踏車之間，需要以對撞來試驗誰會轉彎嗎？比較正確的說法應該是，川普在對習近平採取賽局中的邊緣策略（Brinkmanship），也就是利用不確定的威脅，希望中國在談判桌上達成協議，否則一定祭出制裁措施。

川普的作風，不只在此展示，就拿已經「定讞」的習大大在南海閱兵來說，更是看誰比較狠。解放軍逕自宣布四月十一日零點至十三日二十四點，在海南島外海劃設的「軍事訓練臨時禁航區」，即被尼米茲級航母「羅斯福號」一腳踢破，甚至還進行戰機起降演練。根據報導，美軍在二十分鐘內能迅即完成二十架大黃蜂的起降，這種懸殊的戰力，從蘇聯航母改造而來的「遼寧號」能「孝孤」（台語）嗎？難怪不得不被迫提前在十二日下午解除禁航，省得自取其辱。川普在南海小試身手，就不要說中國如果不善意回應，貿易戰會不會開打，這種更淺顯的問題了。

川普當然是玩真的。在前述態勢下，回到兩岸之間，中國已經宣布本週三將在福建泉州外海舉行火砲演習，立法院今天要求國防部與國安局提出因應報告，國人除了希望政府篤實說明之外，更期待朝野立委能夠專業質詢，不要像某些媒體，居然權充中國入島的傳聲筒，誑稱這次共軍演習是「另一次台海危機的前兆」，就算是紙上談兵，也不能失格若此，貽笑大方。