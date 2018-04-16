軍方：我飛彈部署 可防共軍東面來襲

2018-04-16

〔記者羅添斌／台北報導〕中國近年來密集調派軍機軍艦進行「遠海長航」及繞台演訓，衝擊台灣及亞太國家安全。軍方高層將領透露，我國已在台灣西岸新設置完成六處飛彈陣地，並在花東地區調整飛彈部隊駐防部署，可有效防範中國海空軍力由西太平洋方向對台灣東部進行攻擊。

西岸新設六處飛彈陣地

花東調整飛彈部隊駐防

國防部研析認為，中共空軍遠海長航機型，初期以轟6K機為主，逐次加入主戰、輔戰機型混合編隊，已具有空中作戰編隊的雛型。另由IL-78加油機及蘇愷30戰機實際執行空中加油作業觀察，研判未來蘇愷30戰機擔負全程戒護任務，將形成更完整的作戰體系，加大對周邊區域軍事威脅程度。

中國近年來密集調派軍機軍艦繞行台灣南北兩端，到西太平洋進行「遠海長航」。根據國防部最新完成的「近期共軍機艦『遠海長航』研析報告」指出，共軍執行遠海長航任務，是要確保達成其「一帶一路」戰略布局，並強化軍隊實戰整備及戰略威懾，讓其海空軍熟悉作戰場景與進行戰場經營，研判未來共軍聯合海空兵力演訓，恐將成為常態性做法，國防部在報告中也首度列出三軍九類部隊都納入戰備整備範圍。

在空軍部隊方面，首先調整在空兵力，由預警機加監偵作為，在空機預置在有利空域，執行警告、攔截、鑑別及監控等作為；其次是地面警戒待命機，依令提升待命姿態，視需要接替警戒及監視任務；第三是適切區域的防空飛彈提升警戒待命姿態，並對中共軍機嚴密監控；第四則是空中作戰管制中心，要適時以無線電對中共軍機廣播警告，促其飛離。

海軍部隊有三類，偵巡艦部分，要依中共軍機軍艦動態，調整偵巡海域，嚴密監偵情傳，加強目標掌握與防空警戒；泊港艦部分，各港口支隊旗艦依令提升戰備狀態；海巡艦艇部分，在責任區內嚴密掌握共軍海上船舶動態，依令至指定海域應處。

陸軍部隊有兩類，短程野戰防空部隊要加強對空警戒、敵我識別及監控，並完成機動部署整備，候令進入戰術位置；地區戰備部隊則要加強戰備整備，強化重要目標防護演練及指管通聯。

軍方官員表示，在馮世寬擔任國防部長期間，每逢中國進行遠海長航時，馮親自進駐聯合指揮中心的次數很高，而在嚴德發接任國防部長後，軍方以平常心看待，並改為律定由副總長進駐「聯合作戰指揮中心」。