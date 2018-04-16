福建例行軍演 國防部：中國刻意炒作

2018-04-16

藉官媒、網路、假新聞鋪天蓋地渲染 凸顯對我「和、戰兩手」策略

〔記者羅添斌／台北報導〕中國結束南海軍演及閱兵後，又宣布十八日在福建沿海舉行實彈演習，據國防部及國安局最新報告指出，共軍此次軍演是地區性例行演練，我軍方持續監偵，三軍部隊都維持正常運作。國防部已要求陸軍加強情報監聽；海軍艦艇泊港待命、飛彈部隊提升戰備姿態；並延伸空軍的目標監控範圍；強調「不挑釁、不怯敵」。

國防部強調，中國軍方十八日在福建例行訓練，然而此次中國藉由官媒、網路、假新聞刻意擴大渲染，同時舉行海上閱兵、戰機實施遠海飛訓等軍事威脅行動，凸顯其對我的「和、戰兩手」策略與「文攻、武嚇」統戰總體企圖，迄今仍未改變，其目的昭然若揭，籲請國人勿受其影響，也勿隨之起舞。

立院今邀國安局長及國防部長報告

立院外交及國防委員會今天原本排定由國安局長及各情治單位首長提出業務報告，但因中國宣布十八日在福建沿海舉行軍演，委員會決定增加議程，邀請國安局長及國防部長提出相關報告。

國防部報告指出，共軍是在福建石獅沿岸開設長二十公里、寬十公里的禁航區，為福建沿海地區，距離海峽中線六十八公里，且未如媒體所述涵蓋金門所屬北碇島；另查，該地為中國大陸當面軍方一般野戰砲兵及防空部隊火砲傳統的射擊區域，此次屬大陸軍方年度例行性實彈測考。

國安局在報告指出，這次共軍軍演是短時間、小規模，也未發現當面共軍有異常調動或大規模演訓情況，國安局將協同國防部與各國安單位，密切監控。

共軍十二日在南海舉行海上閱兵，由於部分軍艦是由中國北方海軍基地調派來參與，軍方官員表示，不排除共軍相關軍艦會趁北返時，與十八日的實彈演習結合，進行部分項目的合訓合練。

官員提醒表示，儘管共軍十八日的軍演演習區域不大，還是要觀察其參演的部隊及兵力，以及會進行哪些科目的實彈射擊，例如共軍的中、遠程火箭部隊會不會參與實彈射擊？是否會以模擬鎖定海域上的其他國家軍艦為攻擊目標，演練多層次的防護、攻擊狀況？這些都是值得觀察的重點。