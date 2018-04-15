國安高層會議》總統：掌握共軍動態 不挑釁不怯敵

2018-04-15

〔記者蘇永耀、李欣芳／綜合報導〕中國近期展開軍事演習，美國也針對敘利亞阿塞德政權發動懲戒攻擊，對於區域及中東安全情勢發展，總統昨日召開國安高層會議進行因應，蔡英文總統並就解放軍的動態，要求國防部加強周邊海、空域的情勢掌握，持續現有戰備，秉持不挑釁、不怯敵等原則，保衛國家領空、領海，並針對不實資訊，即時因應，以安定民心。

總統昨邀集行政院副院長施俊吉及國安部會首長召開國安高層會議，除聽取國防、外交與情治部門報告有關解放軍最新動態在內等區域安全狀況，及敘利亞化武攻擊平民後，國際社會因應與情勢分析，也廣泛交換意見，了解政府各單位因應各種可能情勢所做的準備。

中國18日泉州灣軍演

賴揆：不必隨之起舞

針對解放軍十八日將在台灣海峽實施實彈射擊操演，總統除要求國防部加強周邊海、空域的情勢掌握，並特別指出，「媒體平台上各項未經主管機關證實之國安相關訊息，請國人切勿輕信或過度揣測」，主管機關也務必即時掌握，即時提供國人正確資訊。

行政院長賴清德昨在花蓮受訪時也表示，台灣社會不必隨之起舞，因為我們很清楚中國這次是例行性演習，就緊靠著泉州灣做火砲射擊，距離金門有四十五公里之遙，距離新竹更遠超過一百公里。他表示，中國例行性的軍演我們都有掌握，相關單位也都做好因應措施，所以請國人要有信心，不用恐慌。

中東與周邊情勢衝擊

蔡要求穩定國內物價

針對敘利亞情勢，總統昨在會中也請各相關部門嚴密掌控，對於敘利亞政權以化武攻擊平民的暴行，政府基於遵守國際公約禁止使用化學武器，強烈反對並譴責此一行為，並支持國際社會所採取的必要制裁行動。未來亦將持續與國際社會共同提供人道救援，以利該地人民早日回歸正常生活。

至於周邊與中東安全情勢可能造成的社會及經濟影響，總統也請行政院協調各部會預擬各項應變措施，以維持國內物價與股市穩定。

昨日會議歷時約一百分鐘。總統、施俊吉及國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、外交部長吳釗燮、國安局長彭勝竹、陸委會主委陳明通等首長均出席與會。