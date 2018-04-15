四月澎湖花火節將屆 立委轟救國團又在招攬旅館生意

2018-04-15

〔記者陳鈺馥、林曉雲／台北報導〕中國青年救國團才遭踢爆在去年以官方名義行文大專院校後，民進黨立委賴瑞隆再指控，四月澎湖花火節將來臨，救國團承租的澎湖青年活動中心又打著服務青年名義招攬生意，他要求教育部應立刻拿出公權力整頓，不能再放任救國團以低廉租金賺取暴利。

教育部政次蔡清華表示，教育部三月十二日已經廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，救國團原則上已不能據此辦法經營旅館業，必須循一般飯店旅館管理相關規定，向主管機關交通部提出申請，如未合法申請，則應由交通部開罰。

救國團現以每坪約廿七．四元月租金承租國有土地經營澎湖青年活動中心，黨產會調查發現，第一代澎湖青年活動中心無償借用軍方土地設於金龍頭，海軍當年要收回建立快艇基地，還得撥付七千四百八十四萬元給救國團搬遷至觀音亭另起爐灶。

根據資料，一九七六年三月二十二日，國防部以一紙公文下令，將馬公金龍頭招待所房屋六幢及涼亭二座，面積約○．八七六六公頃土地，免費借給救國團使用，當時的行政院長為蔣經國、救國團主任是黨國大老李煥。

賴瑞隆質疑，教育部在六十八年度預算中，編列三千萬元興建澎湖青年活動中心，隔年又續編四千萬元經費，用在澎湖及墾丁青年活動中心，幫救國團蓋旅館，大做無本生意。救國團光靠國防部、教育部在澎湖賺了那麼多年，當年搬遷還能再拿一筆錢，加上建築物是政府出資興建，未來必須全部收歸國有，租約到期不再續租，才符合公平正義原則。