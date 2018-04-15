促轉會任務》清除威權象徵 黃煌雄：同步推動社會對話

2018-04-15

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院已將促進轉型正義委員會被提名人函送立法院審查。對於促轉會主要任務之一「清除威權象徵、保存不義遺址」，主委被提名人黃煌雄認為，若因去除威權象徵而加深社會對立，就是促轉會的失敗，應同步推動社會對話，建立公民信任。

如何清除 被提名人各有看法

行政院已於上週五將促轉會主委黃煌雄、副主委張天欽、專任委員楊翠、葉虹靈、彭仁郁、兼任委員高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬等九位被提名人及審查資料送進立法院。

黃煌雄在審查資料明確指出，台灣民眾對於威權象徵仍有不同態度。促轉會應在發掘真相、釐清責任的過程中，同步推動社會對話，建立公民信任，讓人民思考有哪些威權象徵、要如何處理。

張天欽則以德國轉型正義為例指出，納粹所遺留的事物幾乎被消除殆盡，但東德共產時期的遺留物因歷史脈絡不同，需更細膩的方式處理。楊翠指明，到處矗立的兩蔣銅像應該清除。

葉虹靈認為，威權象徵的處理不會是促轉會成立後首要之務，應先向社會揭露歷史真相，再逐步將不同類型的威權象徵作為社會對話議題，帶動社會的集體反思，作為日後處理之基礎。

彭仁郁也認為，應讓多元、衝突的歷史記憶得以更細緻地理解，以便在最高度的社會共識下，進行妥當處置。

尤伯祥表明，以威權統治者為名的道路、公共建築，應在民主轉型後從機關、學校、公共場所清除，以展現人民否定威權統治正當性的態度。

許雪姬則認為，先從中正紀念堂轉型，就是促轉最好的起手式。花亦芬也表示，首要之務就是處理中正紀念堂。

花亦芬建議，堂內巨大的蔣介石銅像可移至桃園保存，但應保留堂體，讓台灣人民知道過去如何介紹這位威權統治者、其威權體制對台灣造成什麼影響。

此外，黃煌雄盼未來促轉會能統整各機關典藏之政治檔案，規劃成立國家政治檔案資料庫；並應在最短時間內召集真相調查報告撰寫團隊，完成目錄後即向社會公布。