蘇貞昌：深澳電廠若有污染 絕不同意

2018-04-15

「若當選一定為市民權益把關」

〔記者葉冠妤、李欣芳／綜合報導〕即將代表民進黨參選新北市長的前行政院長蘇貞昌，昨首度對深澳電廠議題表態，他強調，「如果沒有安全、有污染，我絕對不同意。」他表示，若當選新北市長，一定為市民的權益把關。

蘇貞昌昨天下午到新北市八里渡船頭參訪，媒體問他對於深澳電廠的立場。他答覆說，一直堅守為人民健康、為台灣永續發展的立場，二○二五年的非核家園一定要做到，核二除役、二號機能不能再轉，都要以安全作為第一優先考量，沒有安全就沒有再轉。

他強調，在深澳電廠議題上，他抱持同樣信念，新北市民四百萬人口要過好生活，不能沒有電，但為了市民健康，他堅持一定要安全、沒有汙染，如果「沒有安全、有污染，我絕不同意」。

媒體追問，是否已跟蔡英文總統討論過深澳電廠議題？蘇貞昌說，他知道一切由中央決定，但一定會尊重地方，因為他才剛剛承接重擔，只要市民給他機會，他會一如當年跟中央爭取、溝通，為地方建設、為人民謀福利。

政院：蘇的說法與政府立場沒衝突

行政院發言人徐國勇對此表示，深澳電廠已通過環評，將使用超超臨界的技術，行政院對蘇貞昌的說法予以尊重，也將加強與蘇貞昌溝通。行政院官員則表示，蘇要求安全、無污染，這是對電廠興建有條件式的說法，與政府立場沒有衝突，蘇貞昌並未公然挑戰政府。

蘇貞昌昨天也被媒體問及自己的年齡話題，蘇回應說，自己已經七十一歲，「人家要說我老，也沒有錯」，但經一事、長一智，聰明可以天生，智慧卻是要累積，他的體力固然不能跟當年相比，但判斷力、看事情都比過去來得快。

蘇貞昌以辦運動會做比喻，若是下場跑步，年輕的好，但若是要主辦一場運動會，可能要有經驗及各方面的能力，相信新北市民非常有智慧，知道市長是要幹什麼，新北市民若給他機會，他相信會做得比以前更快、更好。

對於國民黨主席吳敦義批評民進黨新北市長人選是違反民主的「密室協商」。蘇貞昌回應說，大家可以看到，光是叫他出來承接重擔，民進黨很有誠意，從選對會、高雄市長陳菊、黨主席蔡英文，中間沒有任何秘密，不用別人來做扭曲的描述。

  • 接受民進黨徵召參選新北市長的前行政院長蘇貞昌昨天走訪八里渡船頭，強調若當選市長，一定為市民權益把關。（記者朱沛雄攝）

    接受民進黨徵召參選新北市長的前行政院長蘇貞昌昨天走訪八里渡船頭，強調若當選市長，一定為市民權益把關。（記者朱沛雄攝）

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