蘇貞昌：深澳電廠若有污染 絕不同意

2018-04-15

「若當選一定為市民權益把關」

〔記者葉冠妤、李欣芳／綜合報導〕即將代表民進黨參選新北市長的前行政院長蘇貞昌，昨首度對深澳電廠議題表態，他強調，「如果沒有安全、有污染，我絕對不同意。」他表示，若當選新北市長，一定為市民的權益把關。

蘇貞昌昨天下午到新北市八里渡船頭參訪，媒體問他對於深澳電廠的立場。他答覆說，一直堅守為人民健康、為台灣永續發展的立場，二○二五年的非核家園一定要做到，核二除役、二號機能不能再轉，都要以安全作為第一優先考量，沒有安全就沒有再轉。

他強調，在深澳電廠議題上，他抱持同樣信念，新北市民四百萬人口要過好生活，不能沒有電，但為了市民健康，他堅持一定要安全、沒有汙染，如果「沒有安全、有污染，我絕不同意」。

媒體追問，是否已跟蔡英文總統討論過深澳電廠議題？蘇貞昌說，他知道一切由中央決定，但一定會尊重地方，因為他才剛剛承接重擔，只要市民給他機會，他會一如當年跟中央爭取、溝通，為地方建設、為人民謀福利。

政院：蘇的說法與政府立場沒衝突

行政院發言人徐國勇對此表示，深澳電廠已通過環評，將使用超超臨界的技術，行政院對蘇貞昌的說法予以尊重，也將加強與蘇貞昌溝通。行政院官員則表示，蘇要求安全、無污染，這是對電廠興建有條件式的說法，與政府立場沒有衝突，蘇貞昌並未公然挑戰政府。

蘇貞昌昨天也被媒體問及自己的年齡話題，蘇回應說，自己已經七十一歲，「人家要說我老，也沒有錯」，但經一事、長一智，聰明可以天生，智慧卻是要累積，他的體力固然不能跟當年相比，但判斷力、看事情都比過去來得快。

蘇貞昌以辦運動會做比喻，若是下場跑步，年輕的好，但若是要主辦一場運動會，可能要有經驗及各方面的能力，相信新北市民非常有智慧，知道市長是要幹什麼，新北市民若給他機會，他相信會做得比以前更快、更好。

對於國民黨主席吳敦義批評民進黨新北市長人選是違反民主的「密室協商」。蘇貞昌回應說，大家可以看到，光是叫他出來承接重擔，民進黨很有誠意，從選對會、高雄市長陳菊、黨主席蔡英文，中間沒有任何秘密，不用別人來做扭曲的描述。