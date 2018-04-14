陳明通視導海基會 張小月：主委說往哪 我們就往哪走

2018-04-14

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會主委陳明通上任後，昨天首度到海基會視導，剛從陸委會主委角色轉換而來的海基會董事長張小月率各單位主管接待，張小月多次稱呼陳明通為「直屬長官」，還說以後陳明通「叫我們往右走，就往右走，往前走，就往前走。」

陳讚張沉穩、不卑不亢

陳明通則回應「不敢當」、「過獎」，並肯定張小月過去陸委會主委任內沉穩應對兩岸新局，不卑不亢，獲得朝野各界高度肯定，相信未來一定能讓海、陸兩會合作更為緊密，戰力提升。

先致詞的張小月說，「直屬長官」陳明通帶著過去她的老戰友來到海基會，以具體行動加油打氣，對海基會的「鞭策與期待」，讓她感到興奮雀躍。張強調，陸委會扮演決策角色，海基會負責執行，雖海基會目前人力、經費有限，但工作士氣高昂，相信兩岸關係未來一定非常光明、暢通。

陳明通則表示，他在九十六年擔任陸委會主委時就到過海基會，相關人士依舊熟悉，只是國際局勢與兩岸關係已發生很大變化，但不變的是陸委會、海基會仍是政府兩岸事務最重要的政策擬定與執行機關，他認為只要兩岸之間能夠守衡，就能達到和平。 不過，面對媒體詢問近來兩岸相關議題，包括對岸就在福建沿海舉行實彈軍演，以及中國廈門推出「廈門六十條」等議題，政府有何因應對策，陳明通不願正面回應，強調自己是來參觀海基會紀念創會董事長辜振甫的「公亮廳」，希望大家了解辜過去致力兩岸和平，並稱要「一棒接一棒，繼續努力下去」。