中彰投苗首長喊話 促中央機關遷中部

2018-04-14

〔記者張協昇、李欣芳／綜合報導〕針對行政院長賴清德提出的「首都減壓」計畫，台中市長林佳龍、南投縣長林明溱、彰化縣長魏明谷及苗栗縣長徐耀昌，昨在南投縣政府舉辦的中部四縣市首長會議中，由林佳龍帶頭向中央喊話，希望中央儘速規劃將行政院、立法院等部份政府機關搬遷到中部，除為首都減壓，帶動中部繁榮，也有助區域均衡發展，更是國土規劃的重要方向。

政院回應：我們聽到了

行政院發言人徐國勇對此回應：「我們聽到了」。不過，徐國勇也說，政院並未研議遷都議題，而是研究中部縣市地方創生與資產活化議題。

林佳龍昨強調，賴清德上任後，多次提到「首都減壓」，計畫將行政院、立法院等中央政府機關南遷，南遷適宜地點除中興新村外，台中市也在烏日高鐵站特定區規劃三塊土地，可供政府機關遷移，另光復新村、黎明新村及昔日霧峰省議會，也都是現成就可搬進去的場所，希望中央儘速規劃進行。

林佳龍強調，中央政府機關南遷，需要交通建設配合，台中市捷運綠線已決定延伸至彰化，藍線也正在爭取延伸到南投，加上大台中山手線環狀鐵路將串聯苗栗，未來中部交通將更加便捷。

南投縣長林明溱則表示，中興新村精省後已閒置許久，希望中央能先把目前租用辦公廳舍的單位搬來，除早日活化中興新村，每年還能節省十多億元公帑。

彰化縣長魏明谷說，彰化田中高鐵站特定區廣達二○四公頃土地，足夠容納中央各部會機關，他建議行政院、立法院最好能同時搬來中部，官員才不會到處奔波。

  • 苗栗縣長徐耀昌（右起）、南投縣長林明溱、台中市長林佳龍及彰化縣副縣長林明裕昨呼籲中央儘速規劃將部份政府機關搬遷到中部。（記者張協昇攝）

    苗栗縣長徐耀昌（右起）、南投縣長林明溱、台中市長林佳龍及彰化縣副縣長林明裕昨呼籲中央儘速規劃將部份政府機關搬遷到中部。（記者張協昇攝）

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