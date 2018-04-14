中彰投苗首長喊話 促中央機關遷中部

2018-04-14

〔記者張協昇、李欣芳／綜合報導〕針對行政院長賴清德提出的「首都減壓」計畫，台中市長林佳龍、南投縣長林明溱、彰化縣長魏明谷及苗栗縣長徐耀昌，昨在南投縣政府舉辦的中部四縣市首長會議中，由林佳龍帶頭向中央喊話，希望中央儘速規劃將行政院、立法院等部份政府機關搬遷到中部，除為首都減壓，帶動中部繁榮，也有助區域均衡發展，更是國土規劃的重要方向。

政院回應：我們聽到了

行政院發言人徐國勇對此回應：「我們聽到了」。不過，徐國勇也說，政院並未研議遷都議題，而是研究中部縣市地方創生與資產活化議題。

林佳龍昨強調，賴清德上任後，多次提到「首都減壓」，計畫將行政院、立法院等中央政府機關南遷，南遷適宜地點除中興新村外，台中市也在烏日高鐵站特定區規劃三塊土地，可供政府機關遷移，另光復新村、黎明新村及昔日霧峰省議會，也都是現成就可搬進去的場所，希望中央儘速規劃進行。

林佳龍強調，中央政府機關南遷，需要交通建設配合，台中市捷運綠線已決定延伸至彰化，藍線也正在爭取延伸到南投，加上大台中山手線環狀鐵路將串聯苗栗，未來中部交通將更加便捷。

南投縣長林明溱則表示，中興新村精省後已閒置許久，希望中央能先把目前租用辦公廳舍的單位搬來，除早日活化中興新村，每年還能節省十多億元公帑。

彰化縣長魏明谷說，彰化田中高鐵站特定區廣達二○四公頃土地，足夠容納中央各部會機關，他建議行政院、立法院最好能同時搬來中部，官員才不會到處奔波。