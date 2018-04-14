新北市長選戰》侯友宜質疑蘇貞昌參選只想到黨

2018-04-14

〔記者翁聿煌、賴筱桐／新北報導〕民進黨決徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌多次表達要為台灣、新北市及民進黨承擔責任，國民黨新北市長提名人侯友宜昨天說，歡迎老縣長回來選新北市長，但他覺得更重要的是為國家、為新北市做事情，「不要只想到黨，那就比較不好了。」

「有沒有向蔡提到深澳電廠問題」

侯友宜並說，「蔡蘇會」一小時究竟談了什麼？有沒有談到新北市民關心的深澳電廠燃煤問題？這對新北市的生態、觀光和居民影響很深。他質疑蘇貞昌是否反映新北市民對深澳電廠的態度？以及中央長期沒給新北市軌道建設資源？「這都是新北市最關心的議題」，希望蘇能夠說清楚，不是只為民進黨來打選戰，希望民進黨政府多關心新北市，不是只關心推誰來選舉。

對於蘇貞昌以七十一歲的年齡「拔劍再戰」，侯友宜回答說，年紀不是問題，重點是用什麼態度讓新北市更好？努力做事、讓新北市更好，才是他參選的目的。

另外，對於蘇貞昌批評新北市政在這幾年的發展停滯不前，侯友宜表示，捷運三鶯線、國民運動中心、公共托育等政策都是以前沒有的，新北市不斷進步中，現況與蘇縣長時期相比，「當然是完全不一樣的改變」，他會在好的市政基礎上發揚光大，重大工程建設是一棒接一棒，未來會再提出新的政策，讓民眾有感。

新北市長朱立倫也回應說，拿現在跟十幾年前相比，時空背景已經完全不同，像他昨天視察的安坑一號道路或安坑捷運，以及周邊的耕莘醫院安康院區或達觀國中、小，這些在十幾年前都不存在，市府不斷建設，不論是道路、學校、醫院、社福設施及公園綠地，都是十多年前沒有的，市府會持續努力。

對於台灣世代智庫的民調，指蘇貞昌小贏侯友宜○．九％，朱立倫則表示，他這個禮拜已看了五份民調，其中四份顯示侯友宜分別領先蘇貞昌十四％到廿二．六％，民調雖是重要的參考，但侯仍要繼續努力，千萬不能掉以輕心。