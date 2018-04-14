新北市長選戰》蘇貞昌低調回保安宮參拜

2018-04-14

〔記者蘇芳禾、葛祐豪／綜合報導〕民進黨將徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，藍營連日來頻頻質疑蘇曾在保安宮宣布不會第三次選台北縣長，不過據了解，蘇貞昌早在十一日清晨一早，就已經悄悄到保安宮參拜，過程低調，連幕僚都事後才得知。

蔡蘇會前 11日清晨先行拜廟

據了解，蘇貞昌在與總統蔡英文十二日會面前，在十一日一早，已先一步悄悄到保安宮去參拜，也沒有驚動廟方，廟方人員看到蘇貞昌嚇了一大跳，立刻通報保安宮董事長廖武治，不過兩人沒有遇上，廖還打電話到超越基金會，詢問「剛剛院長是不是有來？」

至於民進黨最憂心的黨內整合問題，也隨著正國會態度軟化，甚至兩度主動電話溝通，形成「善意螺旋」。正國會人士透露，立法院民進黨團昨乙級動員，在議場時，蘇貞昌女兒蘇巧慧主動向正國會大將、立委高志鵬打招呼，稱對方「賢拜」。

據透露，以執行力著稱的蘇系早以緊鑼密鼓的在超越基金會總部開會，每週例行會議和機動性會議不斷，三大任務編組已經開始運作。部分散在中央與地方政府的文宣、政策大將目前以顧問狀態支援，子弟兵們將於五月歸隊。

知情人士透露，侯友宜最弱的文宣部分，正好是蘇貞昌團隊的強項，許多總統選戰在媒創小組工作的人都已經就位，「就是以總統選戰規格打市長選舉」。

在組織部分，日前宣布退選的蘇系立委吳秉叡昨受訪表示，成員數高達四、五千人的「秉友會」目前只在新莊、三重、蘆洲，未來要擴展到板橋、中和、永和等地。他一直以來就負責蘇貞昌的組織，未來也會繼續在新北市長選舉中處理這一塊。

對於新北市長選情，即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊昨受訪說，目前民進黨和國民黨民調不分上下，呈現五五波，過去蘇貞昌在新北市經營八年，有很多政績，讓新北市民非常感念，因此她對蘇貞昌的新北市選情非常有信心，要繼續為他加油。