中國宣布 18日泉州灣外實彈演習

2018-04-13

〔記者涂鉅旻、蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日上午前往海軍蘇澳基地視導國軍操演，中國官方媒體「環球網」昨轉發中國福建海事局資訊指出，解放軍將在本月十八日上午八點至十九日凌晨零點，於台灣海峽北部、泉州灣一帶進行「實彈射擊軍事訓練」，要求船隻禁止駛入，時機敏感引發關注。

國防部：中方例行火砲訓練

國防部指出，此演訓公告區域為中國福建省石獅靶場沿岸，研判為中國解放軍部隊年度例行性火砲射擊訓練。國防部強調，國軍對周邊區域情勢，均能嚴密掌握與應處，確保國家安全，請國人安心。

黨政人士表示，根據情資，這是中方的例行火砲演習，區域不大，卻由中國鷹派官媒環球網先披露，顯有刻意新聞炒作之意。

根據中國福建海事局通報資訊，解放軍此次在泉州灣外海演訓面積約一百五十七平方公里，距離海岸線廿公里以內，離金門縣尚有四十餘公里遠。中國未公布欲採用軍備、操演形式，但我方知情人士研判，如按照中國官方公布圖資、範圍，此舉應純粹中國解放軍火砲射擊演練，而非遠程武器射擊訓練，外界不必過度解讀。

中國解放軍上一次在台灣海峽進行實彈射擊演練，為二○一五年九月，我國當時正進行漢光卅一號演習，解放軍砲兵在金門南部海域進行火砲實彈射擊，引發各界關注。該年七月，解放軍海警船也在金門西南方進行火砲實彈射擊，但中國上述二次演訓，皆距離我國領土有一段距離。

蔡英文總統今日將赴海軍蘇澳基地，視導要港防衛與快速應變能力測考。總統將登上軍艦視導，除我國四型一級作戰艦外，以雄三超音速反艦飛彈為主要武裝的錦江艦、沱江艦，也將投入操演；這是蔡總統上任以來首次。