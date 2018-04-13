解放軍100小時奪台？ 副參謀總長：我笑了

2018-04-13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨邀國防部副部長張冠群上將等人，針對中國軍機遠海長訓，我方因應作為進行秘密專案報告、公開詢答。民進黨立委王定宇昨問，有中國解放軍中將放話指出，「如台海爆發戰事，可在一百個小時內攻下台灣」；對此，副參謀總長兼執行官陳寶餘直言，聽到相關報告時，「我就笑了」，更直指此事不可能。

中方嗆不給美日調兵救援機會

中國解放軍中將王洪光日前在中國官媒「環球網」發表文章，指中國解放軍有能力在一百個小時內攻台，也不給美國、日本調集重兵救援的機會。

對此，王定宇昨詢問陳寶餘看法。陳寶餘二度表示「不可能」，他還說，我國空防水準相當嚴密，國軍平時已有相關準備，如他國欲攻擊我國，都有反應準備，中國解放軍不可能成功；且聯參單位向他報告此事時，「我在這裡不好意思講，他（聯參單位）跟我報告時，我就笑了。」但他擔心如發表其他評論，恐發生其他效應，因此不另評論此事。

王定宇詢問，王洪光曾任中國解放軍軍區副司令，是否為打心理戰作為？「你（陳寶餘）笑的意思，是他（王洪光）的無知，以及我方的準備」，這番詮釋是否無誤？陳寶餘給予肯定回應。

國民黨立委呂玉玲問，如果中國軍機、軍艦遭遇狀況，需要我方提供停泊地點，國軍是否同意？空軍參謀長劉任遠表示，基於人道立場，會適時提供協助。海軍參謀長李宗孝則說，搜救屬國家整體工作，因此「哪一種船近，就會去救援」，畢竟人命最重要。

民進黨立委蔡適應則問，我國東北方防空識別區和中國防空識別區重疊，過去有無我方軍機在該地遭中國驅離的案例？劉任遠表示，目前尚無類似案件發生，如有必要，空軍仍會到該空域演訓。

蔡適應亦呼籲，日本防衛省針對中國、俄國軍機航訓，皆會第一時間公布詳細資訊，反觀我國雖掌握中國軍方動態，卻對外僅以一、兩句話帶過，盼國防部應該做得更多，甚至比照日本自衛隊適度公布資訊，才能讓國人安心。