謠言終結站》為史國活動砸5千萬？ 外交部：絕對不實

2018-04-12

網傳內容：

今年是台灣與史瓦濟蘭建交五十週年，也是史國獨立五十週年，總統蔡英文將於下週出訪史瓦濟蘭。史國部落客Richard Rooney在自身部落格爆料，並被非洲網媒引用，指台灣為史國慶祝活動投注一七○萬美元（約五千萬台幣），蔡總統則是目前「唯一受邀」出席活動的國家元首。

查證結果：

外交部長吳釗燮昨直接否定此事，直言「絕對不確實」，表示台灣相關單位有協助史國施放晚會煙火，但並非此金額；另台灣企業界近期將捐贈教育相關用品給史國，「和這個也無關」，將要求當地媒體更正烏龍報導。