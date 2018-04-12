國民黨通過提名 新北侯友宜 桃園陳學聖

2018-04-12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨通過今年直轄市、縣市長第七梯次提名名單，分別為新北市長提名前副市長侯友宜、桃園市長提名立委陳學聖。國民黨已徵召或提名十五個縣市。國民黨主席吳敦義在會中提醒黨內，未來蔡政府將以恐嚇或利用各種執政工具，威脅各界不要支持國民黨。

根據國民黨發言人黃健豪轉述，吳敦義在會中表示，目前進行的九合一大選佈局工作，是國民黨的重中之重，目前已經進入最後階段盤點與協調，包括屏東縣、台南市、新竹縣等尚未提名地區，也已有完整規劃，近期就會完成協調並定局。

吳敦義並提醒所有黨內同志，不要因為蔡英文政府的執政失敗，就以為這場選舉可以坐享其成，因為蔡政府權力集中，除了透過打擊、清算國民黨，還會恐嚇各界不要支持國民黨，利用各種執政工具威脅國民黨支持者，他並擔心蔡政府利用前瞻建設計畫與公家資源進行輔選，在中、南部會有這些狀況，要求大家必須謹慎面對。

國民黨組發會報告指出，雖然侯友宜在新北市初選對比民調上大贏綠營對手蘇貞昌十四％至二十％，但未來進入選舉階段，所有黨員仍應全力爭取勝選；桃園市部分，雖然民進黨市長鄭文燦有執政優勢，但仍希望陳學聖透過以往擔任桃園縣文化局長及地方黨部主委的經驗，以揭弊及主導議題方式贏得最後勝選。

嘉縣將徵召吳育仁參選

至於尚未完成提名的七個縣市，國民黨盼最遲五月上旬完成佈局。日前初選無人登記的嘉義縣，縣黨部近日將報請黨中央徵召前立委吳育仁參選；台北市長初選預定下月二日公布民調結果；高雄市部分，黨中央提名協調小組今將邀兩位表態者高雄市黨部主委韓國瑜、不分區立委陳宜民協調，可能會採「台中市模式」，以非正式初選的民調一決高下︰金門縣部分下週將安排立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍、李應文與台商汪成華等人協調。至於屏東縣、新竹縣，近期將陸續展開協調，屏東縣人選有前立委蘇清泉、前客委會主委李朝明，新竹縣人選有立委林為洲、副議長陳見賢與副縣長楊文科。